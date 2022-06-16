Çağdaş Atan resmen Kayserispor'da
Kayserispor yeni sezon öncesi teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştı.
- 16.06.2022 10:24
- Güncelleme: 16.06.2022 10:24
Yukatel Kayserispor’da prensip anlaşmasına varılan Ömer Erdoğan geçen ile hafta yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayserispor camiasına hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN