Çağdaş Atan resmen Kayserispor’da

Yukatel Kayserispor’da prensip anlaşmasına varılan Ömer Erdoğan geçen ile hafta yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayserispor camiasına hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.