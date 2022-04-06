Rektör Aktekin, üniversitede görevlerine yeni başlayan öğretim elemanlarıyla bir araya geldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin farklı birimlerine atanarak görevlerine başlayan öğretim elemanları ile bir araya geldi.

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  • 06.04.2022 15:48
  • Güncelleme: 06.04.2022 15:48
Rektör Aktekin, üniversitede görevlerine yeni başlayan öğretim elemanlarıyla bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin farklı birimlerine atanarak görevlerine başlayan öğretim elemanları ile bir araya geldi.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu’nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ve Personel Daire Başkanı Bünyamin Ergen’in de hazır bulunduğu tanışma toplantısında öğretim elemanları ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, kendilerine görevlerinin hayırlı olması ve başarılı çalışmalar temennisinde bulundu. Öğretim elemanlarından alanlarıyla ilgili aldıkları eğitim ile birlikte NEVÜ’de bulundukları görevleri hakkında bilgi alan Rektör Aktekin, üniversitede görev yapan tüm akademik ve idari personelle üniversitenin belirlediği hedef ve imkanları doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Üniversitenin nicel ve nitel olarak gelişimine dikkat çeken Rektör Aktekin, bununla birlikte üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda alanında uzman nitelikli akademik personel sayısını da arttırmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Üniversitede son iki yılda yapılan atama ve yükselmelere de değinen Rektör Aktekin 25’i profesör, 25’i doçent, 55’i doktor öğretim üyesi, 51’i öğretim görevlisi ve 26’sı da araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 182 öğretim elamanının atamasının gerçekleştirildiğini ifade etti. Devletin, YÖK’ün ve üniversitelerin ihtiyaçları doğrultusunda istihdam edilen akademik ve idari personelin mevzuatlar çerçevesinde yerine getirmeleri gereken başlıca görev ve sorumlulukları bulunduğuna dikkat çeken Rektör Aktekin, bu çerçevede son iki yılda mesaisine dikkat etmeyen, gerçekleştirmekle yükümlü olduğu derslerini yapmayarak öğrencilerin anayasada güvence altına alınmış olan eğitim-öğretim hakkını kullanmalarına engel olan, üniversitede görevli az sayıda akademik personelin sözleşmelerinin de yenilenmediğini söyledi. Öğretim elemanlarının kendi uzmanlık alanlarının yanı sıra farklı bilimsel alanlarda da bilgi sahibi olarak disiplinlerarası çalışmalar yapmalarının hem üniversiteye hem de öğrencilere büyük katkılarının olacağını belirtti. Üniversiteyle birlikte ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalara da büyük önem vererek desteklerini vurgulayan Rektör Aktekin, bu doğrultudaki her türlü görüş, öneri ve taleplere de açık olduklarını ifade etti.

Rektör Aktekin daha sonra öğretim elemanlarının istek ve taleplerini dinleyerek kendileriyle bir süre görüştü.

İHA

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