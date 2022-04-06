Kılınç MHP'den istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, Baki Ersoy'un merkez disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa ettiğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 06.04.2022 15:48
  • Güncelleme: 06.04.2022 16:15
Kılınç MHP'den istifa etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, Baki Ersoy’un merkez disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa ettiğini söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ekonomide yaşanan sıkıntılara ilişkin ’Enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor, zamlar milletin belini büküyor’ yönündeki açıklamalarının ardından parti üyeliğinden ’kesin çıkarma cezası’ ile cezalandırılması için parti disipline sevk edildi. Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç’ta Ersoy’un disipline sevk edilmesine tepki göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kılınç, "Milletvekilinin asli görevi milletin hakkını korumak, derdine tercüman olmak, sorunlarına çözüm bulmaktır. Dün MHP Milletvekili Baki Ersoy, vekili olduğu milletin yüksek enflasyondan dolayı beli büküldü dediği için disipline sevk edildi. Bende geçmişte benzer eleştiriler yaptığım için parti yönetiminden benzer uyarılar almıştım. Söylediğine bakıyorum. Doğru mu, evet doğru. Millet perişan, geçinemiyor. Alım gücü kalmadı. Beni disipline sevk etmenize gerek yok. Partim olan MHP’den istifa ediyorum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz her zaman hakkın yanında olacağız. Doğruyu söylemeye devam edeceğiz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kılınç MHP'den istifa etti

Kılınç MHP'den istifa etti

Başkan Büyükkılıç okul ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Büyükkılıç okul ziyaretlerini sürdürüyor

Kumar oynayan 16 kişiye 29 bin TL para cezası

Kumar oynayan 16 kişiye 29 bin TL para cezası

Ramazan'da da şeffaf oda

Ramazan'da da şeffaf oda

Talaslı çiftçilere uygulamalı aşı ve budama eğitimi

Talaslı çiftçilere uygulamalı aşı ve budama eğitimi

Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu

Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balkondan düşen çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Balkondan düşen çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Tekden Koleji'ne 80 madalya

Tekden Koleji'ne 80 madalya

DAHA FAZLA
Jandarma 11 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı

Jandarma 11 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı

Spor AŞ Buz Hokeyi takımı Ankara'da farklı kazandı

Spor AŞ Buz Hokeyi takımı Ankara'da farklı kazandı

Muay Thai Büyükler Türkiye Sampiyonası'nda Melikgazi başarısı

Muay Thai Büyükler Türkiye Sampiyonası'nda Melikgazi başarısı

Mahmut Şahin: 'Ramazan ayında yaptığınız yardımlara dikkat edin'

Mahmut Şahin: “Ramazan ayında yaptığınız yardımlara dikkat edin”

Kayseri'de çalınan dorse Hatay'da bulundu

Kayseri'de çalınan dorse Hatay'da bulundu