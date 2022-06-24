Reklam panoları araçların üzerine devrildi
Kayseri'nin Develi ilçesinde park halindeki araçların üzerine reklam panosu düştü.
- 24.06.2022 15:36
- Güncelleme: 24.06.2022 15:43
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Kayseri’nin Develi ilçesinde park halindeki araçların üzerine reklam panosu düştü.
Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı İbrahimağa mahallesinde meydana gelen olayda reklam panoları, park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 3 otomobilde maddi hasar oluştu. Olayın ardından Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.
Devrilen reklam panolarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
İHA
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