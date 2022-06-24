3 kuzenini öldüren firari zanlının ilk duruşması yapıldı

Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı kavgada, Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ve Seyit Yılmaz (30) kardeşler ile dayıları Serdar Yılmaz (44) hayatını kaybetmişti. Mustafa Akbulut da hafif yaralandı. Tarafların miras nedeniyle kavgaya tutuştuğu öne sürülmüştü. Cinayet zanlısı Mehmet Yılmaz’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme ayrıca Adalet Bakanlığı’na yazılı olarak kırmızı bülten talebinde bulundu. Yurt dışına kaçma ihtimali nedeniyle Mehmet Yılmaz için yakalamaya yönelik tutuklama kararı talep edildi. Görülen davaya ölen kuzenlerin yakınları ile tanıklar katıldı.