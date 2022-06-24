YRP Kayseri Başkan Yardımcısı Musa Çevrim: 'Ekonomi kötü, vatandaş zor günler geçiriyor'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkan Yardımcısı Musa Çevrim, ekonominin iyi olmadığını belirterek vatandaşların zor günler geçirdiğini söyledi. 

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  • 24.06.2022 15:36
  • Güncelleme: 24.06.2022 15:36
YRP Kayseri Başkan Yardımcısı Musa Çevrim: 'Ekonomi kötü, vatandaş zor günler geçiriyor'

YRP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Musa Çevrim, KayseRadar ve RadyoRadar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Konuşacaklarımız Var’ programına konuk oldu. Sunucu Salih Zeki Çetin’in sorularını cevaplayan Çevrim, ülke ekonomisi hakkında konuştu. 

‘ÇIRAKLIĞINA SOYUNMADIĞIMIZ İŞİN USTALIĞINI YAPMAMALIYIZ’

Şu an ülkenin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini vurgulayan Çevrim, “Ekonomi kötü durumda, ekonominin düzelmesi için de alanında uzman ekonomistler olmalı. Ülkemizde herkes her işin ustası, ekonomist de oluyor, siyasetçi de olabiliyor. Fakat çıraklığına soyunmadığımız işin ustalığını da yapmamalıyız. Ekonomimizin başında bu işten anlayan kişiler ve işi iyi yapabilecek kişiler olmalı. Ben bir genç olarak şu an ekonomimizi iyi bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

‘FATİH ERBAKAN KAYSERİ’YE GELECEK’

YRP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Musa Çevrim, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın Kayseri’ye geleceğini belirterek “Kayseri teşkilatı olarak il kongremiz 24 Temmuz’da Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Teşkilatımız yoğun bir çaba sarf ediyor, buradan bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın katılımıyla kongremiz gerçekleşecek. Teşkilatımızın amacı gençlerin önünü kapatmak değil önünü açmak. Partimize gönül vermiş herkes potansiyel ülke temsilcisi olmaya adaydır. Şu an herhangi bir ittifakta yer almıyoruz yer almayı da düşünmüyoruz. Biz her yerde vatandaşa hizmet ediyoruz. Ülkemizde yararlı olanlar kalmalı sorun çıkaranlar gitmeli. Ülkemiz için faydalı olan herkes baş tacımızdır. Yeniden Refah Partisi olarak biz toplumumuza hizmet odaklıyız toplumumuz bizi nerde görmek isterse orda oluruz. Nerde olursak olalım politikamız aynıdır aynı kalır” şeklinde konuştu.

1ha

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