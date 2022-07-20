Rehber Öğretmen Özen: “Öğrenciler tercih yaparken muhakkak uzmanından yardım almalı”

8 yıldır Rehber Öğretmen olarak öğrencilere danışmanlık yapan Gökçe Mine Özen, öğrenciler uzman hocalardan yardım aldıkları müddetçe güzel bir tercih yapıp, istedikleri yerlere yerleşebileceklerini aktardı.

Rehber Öğretmen Gökçe Mine Özen, YKS sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Tercih yapılırken muhakkak bir uzmandan destek alınması gerektiğine dikkat çeken Özen, “Öğrenciler tercih yaparken muhakkak uzmandan yardım almaları gerekiyor. Rehber öğretmenleri olabilir, güvendikleri büyükleri olabilir, bu eğitim dalıyla alakalı olan kendini yetiştirmiş bireylerden yardım almalılar. Biliyorsunuz, 24 tercih hakları var. Geçen yıllara göre bu sene biraz daha puanlar yüksek ama sıralamalarımız düşük geldi. Sıralamaların düşük gelmesi öğrencileri üzmesin, moralleri bozulmasın. Biz ve bizim gibi uzman hocalardan yardım aldıkları müddetçe güzel bir tercih yapıp, istedikleri yerlere yerleşebilirler” ifadelerinde bulundu.

‘SON KISMA GELMESİ GARANTİ OLAN YERLERİ YAZSINLAR’

Hayal ettikleri ilk 5 bölümü gelmese dahi yazmalarını belirten Özen, “Mutlaka hayal ettikleri, istedikleri bölümleri ilk 5 sıraya yazsınlar. Gelmeyecekte olsa ‘ben yazdım’ desinler. Sonraki tercih haklarını kendi sıralamalarına yakın bölümleri yazsınlar. En son kısma da gelmesi garanti olan yerleri yazsınlar. İstemedikleri yerleri yazmasınlar. Çünkü eş de iş de ömür boyu olacağı için sevdikleri işi ve sevdikleri mesleği yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Özen, öğrencilerin ekonomiden dolayı ilk etapta kendi yaşadıkları şehirdeki bölümleri tercih ettiklerini belirtti. Öğrenci eğer eğitimi dışarda iyi alacaksa şehir dışını yazmasını tavsiye eden Özen, “Ekonomi şu anda çok kötü öğrenciler tercih yaparken yaşadığı şehri yazmaktan yana. Çünkü aileyi maddi sıkıntıya sokmamaktan yanalar. Eğer eğitimi dışarda iyi alacaksa öğrenci şehir dışını yazsın. İlle de öğrenci kendi memleketinde okusun diyemem, dememeliyiz de zaten. Onların hayatı, onların geleceği. Eğitimi güzelse mutlaka başka yere de gidebilirler. Ama öğrenci, ‘yok ben Kayseri de kalacağım’ derse ona da yapacak bir şey yok. Kendi seçimleri olur” şeklinde konuştu.

‘EĞER ÇABA VARSA HER ZAMAN SONUÇ VARDIR’

96 bin den fazla öğrencinin sıfır çekmesine de değinen Özen, “Bu sadece eğitimin bir sıkıntısı değil. Tamamen toplumunda etkisi var bunda. Tabii ki kültürün de çok etkisi var. Eğitim işin içerisinde ama hepsini eğitime yükleyemeyiz. Yapan öğrenciler nasıl yaptı o zaman. Derece yapanlar nasıl yaptılar. Kayseri de bu sene sözel de ve sayısalda 1’inci çıkardık. Bunlar nasıl yaptı o zaman? Onlar sıfır çekti ama hepsinin yükünü biz eğitime yükleyemeyiz. Bireye bağlı oluyor bu. Bundan dolayı ben diyorum ki eğer çaba varsa her zaman sonuç vardır. Çaba olmadığı için sıfır da çekilebilir, derece de yapılabilir” diye konuştu.