Başkan Çolakbayrakdar 'Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örneğiz'

Kocasinan Belediyesi, iki buçuk ay gibi kısa bir sürede inşa edilen Yunusemre Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde geri sayım başladı. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örnek olduklarını vurguladı.

PAYLAŞ
  • 20.07.2022 12:13
  • Güncelleme: 20.07.2022 12:19
Başkan Çolakbayrakdar 'Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örneğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, iki buçuk ay gibi kısa bir sürede inşa edilen Yunusemre Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nde geri sayım başladı. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye’ye örnek olduklarını vurguladı.

Yunusemre Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma törenini, 3 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini söyledi. Kayseri’de bütün ihtiyaçlara cevap veren kurumların başında belediyeler geldiğini ve bunun bir kültür haline dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yıllardır süre gelen bu kültürü en iyi şekilde yerine getirerek, yatırımları vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Aile Sağlık Merkezi’nin Kocasinan’ımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan’ımız ve Kayseri’miz büyüyor. Her bir noktada vatandaşımıza hizmet edecek mekanlar ihtiyaç duyuluyor. Yavuzlar, Yunusemre ve bu bölgeye hizmet verecek olan tesis, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Mevcut aile sağlık merkezi fiziki olarak yenilenmesi gerekiyordu. Bundan dolayı yeni bir aile sağlık merkezi, çağdaş şartlarda vatandaşlara hizmet verecek. Bu noktada vatandaşlarımıza daha güzel hizmet vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Burada ihtiyaç duyulan aile sağlık merkezinin iç tefrişat çalışmalarının ardından en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye’ye örnek oluyoruz. Gayretimiz, vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve onların yüzlerinde tebessüm bırakabilmektir. Bundan dolayı gece, gündüz demeden ne gerekiyorsa elimizden geldiğince her bir mahallemizin her bir köşesinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret etmeye devam edeceğiz ve yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız. Bu vesileyle hasta olan ve tedavi gören kardeşlerimize Rabbimden şifa dilerken vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum”.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin sağlığına katkı sağlayan modern sağlık merkezlerle de vatandaşlara konforlu ortamlar sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Güven timleri hız kesmiyor

Güven timleri hız kesmiyor

Ağaçta asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Ağaçta asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir'in 3.5 milyar TL'lik yatırımının toplu açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir'in 3.5 milyar TL'lik yatırımının toplu açılışını yapacak

Avrupalı Türkler'e Talas karşılaması

Avrupalı Türkler'e Talas karşılaması

Büyükşehir'in geleneksel doğa kampı başlıyor

Büyükşehir'in geleneksel doğa kampı başlıyor

Rektör Karamustafa'dan Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıldönümü mesajı

Rektör Karamustafa'dan Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıldönümü mesajı

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
HSK kararnamesi ile Kayseri'ye gelen-giden hakim ve savcılar

HSK kararnamesi ile Kayseri’ye gelen-giden hakim ve savcılar

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Battalgazi'de 23 blok, 1000 dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Battalgazi'de 23 blok, 1000 dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Büyükşehir'in bilim kampları coşkulu başladı

Büyükşehir'in bilim kampları coşkulu başladı

DAHA FAZLA
Şeffaf Oda'da başkan-vatandaş bir arada

Şeffaf Oda'da başkan-vatandaş bir arada

Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı

Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı

Ayhan Teltik: 'Kayseri, bundan sonra eğitimde konuşulan bir şehir olacak'

Ayhan Teltik: 'Kayseri, bundan sonra eğitimde konuşulan bir şehir olacak'

Rehber Öğretmen Özen: 'Öğrenciler tercih yaparken muhakkak uzmanından yardım almalı'

Rehber Öğretmen Özen: “Öğrenciler tercih yaparken muhakkak uzmanından yardım almalı”

Başkan Çolakbayrakdar 'Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örneğiz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örneğiz'