Recep Başkan'dan cumhurbaşkanına iddialı söz

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Bakanlığımız bu noktada devreye girer TOKİ'den de destek verilirse söz veriyoruz kırmızı et üreticileri olarak ilk 10'lu sıralara gelecek şekilde üretim yapabiliriz dedi.

PAYLAŞ
  • 12.04.2022 14:24
  • Güncelleme: 12.04.2022 16:17
Recep Başkan'dan cumhurbaşkanına iddialı söz
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Tarım Bakanlığımız bu noktada devreye girer TOKİ’den de destek verilirse söz veriyoruz kırmızı et üreticileri olarak ilk 10’lu sıralara gelecek şekilde üretim yapabiliriz" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri’nin kırmızı et üretiminde 27. sırada olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Tarım Bakanlığı’ndan bir yıla has Kayseri’de kırsal kalkınma desteklerinin üst limitinin yüksek tutulmasını istediklerini kaydeden Bağlamış; "Bundan 10-15 yıl önce Türkiye genelinde kırmızı et üretiminde Konya birinci Kayseri ikinci geliyordu. Şuanda Kayseri kırmızı et üretiminde 27. sırada. Bizim de et üretimindeki gelişimi hızlıca ilimize getirmemiz gerekiyor. Kayseri Beydeğirmeni’ndeki besi bölgesindeki projemiz çok değerli. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Bu projenin başlamasıyla birlikte arazileri çok uygun fiyata getirdi. Orada da şuanda yatırım yapılabilecek bir arazi kalmadı. Sadece kırmızı et üreticilerine tedarik edildi. Kayseri’nin yerel dinamikleri, oda başkanlarımız, siyasilerimiz ilimize yatırımları kazandırabilmek için gayret edip Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ndeki çiftliklerimizi hızlıca hayata geçirmemiz gerekiyor. Tesislerimiz tam anlamıyla tamamlanırsa yaklaşık 100 bin hayvan üretimi olacak. Özellikle bakanlığımızdan ve cumhurbaşkanımızdan bir yıla has Kayseri’de kırsal kalkınma desteklerinin üst limitinin yüksek tutulmasını istiyoruz. Şuanda üst limiti 5 milyon olan kırsal kalkınma desteğini bir döneme ait 20 milyon olup bunun 10 milyonu hibe olursa yatırımcılarımız aynı dönemde yatırımlarını yapar, çıkar. Sonrasında hem devlete, hem özellikle şehrimize ve ülkemize olağanüstü katkılar olur" dedi.

"Destek gelirse kırmızı et üretiminde ilk 10’a geliriz"

Kentte et üreticilerinin desteklendiği taktirde Türkiye’de ilk 10’a girebilecek kırmızı et üretimini yapabileceklerinin de altını çizen Başkan Bağlamış; "Kayseri’deki kırmızı et üretimi, Kayseri’nin ürettiği pastırma ve sucuğa yetmiyor. Kendi şehrimizin imal ettiği ürünlerin karşılığını buluruz. Belki vatandaşımız da bu süreçte Kayseri pastırması ve sucuğuna rağbet gösterir. Miktarlar yüzde 50’ye çıkar bunu da karşılamış oluruz. Belki daha fazla kırmızı et üretimi yapıp diğer illerimizin et ihtiyaçlarına da karşılık vermiş oluruz. Kırsal kalkınma desteklerinin yüzde 50’si yatırımcılar tarafından karşılandığı için biz yüzde 50’lik yatırımı yapabilecek kazanç içerisinde değiliz. Bunu kolaylaştıracak şekle getirirse Tarım Bakanlığımız, Kayserili yatırımcılar atağa geçer, inanıyorum ki 3 yıl içerisinde ilk 10 sıraya yerleşebiliriz. Kayseri’deki kırmızı et üretimi gerçekten Kayseri’ye yakışır değil. En azından 10 şehir arasında yer alması gerekiyor. Buna da üreticilerimiz tek başına yetişemez. Tarım Bakanlığımız bu noktada devreye girer TOKİ’den de destek verilirse söz veriyoruz kırmızı et üreticileri olarak ilk 10’lu sıralara gelecek şekilde üretim yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bünyan'da şehit aileleri için iftar düzenlendi

Bünyan’da şehit aileleri için iftar düzenlendi

Kayseri'de yağışlı ve soğuk bir hafta

Kayseri'de yağışlı ve soğuk bir hafta

Nisan ayında yağan kar, Erciyes'i beyaza bürüdü

Nisan ayında yağan kar, Erciyes'i beyaza bürüdü

Başkan Öztürk'ten encümen üyelerine teşekkür plaketi

Başkan Öztürk'ten encümen üyelerine teşekkür plaketi

Medeniyetin Burçları Derneğinden Ramazan boyunca iftar

Medeniyetin Burçları Derneğinden Ramazan boyunca iftar

Recep Başkan'dan cumhurbaşkanına iddialı söz

Recep Başkan'dan cumhurbaşkanına iddialı söz

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de deprem

Kayseri'de deprem

Kayseri Havaalanı'na mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaptı

Kayseri Havaalanı'na mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaptı

DAHA FAZLA
Nöroloji Uzmanı Hilal Horozoğlu, 'Türkiye'de yaklaşık 130 bin Parkinson hastası var'

Nöroloji Uzmanı Hilal Horozoğlu, “Türkiye’de yaklaşık 130 bin Parkinson hastası var”

Sarıoğlan'da doğalgaz için temel atıldı

Sarıoğlan’da doğalgaz için temel atıldı

Çevreyi kirletenlere belediye acımadı

Çevreyi kirletenlere belediye acımadı

Medeniyetin Burçları Derneği'nde uluslararası iftar programları düzenleniyor

Medeniyetin Burçları Derneği’nde uluslararası iftar programları düzenleniyor

Akşener'e Kayserili danışman

Akşener’e Kayserili danışman