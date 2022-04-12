Kayısı diyarı Yeşilhisar'a kar sürprizi

Meteoroloji tarafından günler öncesinden duyurulan kar yağışı, Kayseri kent merkezi, ilçeler ve özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Yaklaşık bir hafta süren bahar havası nedeniyle çiçek açan meyve ağaçları, aniden soğuyan hava nedeniyle zirai don riskiyle karşı karşıya kaldı. Kayısı diyarı olarak tanınan Yeşilhisar’da da kısa süren kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor. İlçede sıcaklık eksi 2 dereceye kadar indi. Az da olsa bazı meyve ağaçlarının soğuk aldığı belirtildi.

Yeşilhisar’da eksi derecelerde soğuk havanın devam etmesi halinde meyve rekoltesinin düşmesinden endişe ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre ilçede yarından itibaren sıcaklığın yükselişe geçmesi ve yağışın ilçeyi terk etmesi bekleniyor.