RE/MAX PERA, düzenlenen törenle hizmete açıldı

Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde bulunan RE/MAX PERA, Kayseri'de gayrimenkul alanında müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak büyük başarılara imza atmayı hedefliyor. RE/MAX PERA, aynı zamanda onlarca kişiyi istihdam ederek sektöründe önemli bir işgücü oluşturmayı amaçlıyor.

Açılış törenine İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş, Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alaattin Kayabaşı, MHP İl Başkan Yardımcısı Derviş Kilci; iş dünyası, siyaset ve sivil toplumdan çok sayıda temsilci ile onlarca seçkin davetli katıldı. Törende işyeri adına hayır duası edilirken, işyerine adanan kurbanlar kesildi.

Açılış konuşmasını yapan kuruluşun ortaklarından Muzaffer Yalçın, “Kayseri, biliyorsunuz ki kentsel dönüşüm potansiyeli yüksek olan bir şehirdir. Bizler de Kayseri’ye RE/MAX markasını kazandırmanın gururunu ve onurunu yaşamaktayız” diye konuşarak, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Basın mensuplarına girişimleri hakkında bilgi veren kuruluşun ortaklarından Mehmet Erhan ise, “1500 metrekare olan yerimizde tüm Kayseri halkına hizmet etmeye çalışacağız. Amacımız dürüst ve ilkeli çalışan personel ile şehrimize hizmet etmek, alıcı ve satıcıyı buluşturup herkesin memnun kalmasını sağlamaktır. Bu sektörün daha iyi yerlere gelmesine ve insanlara daha da faydalı olmaya çalışacağız” diye konuştu.

RE/MAX PERA’nın sektörde güçlü bir işgücü oluşturacağını dile getiren Erhan, “Şu an 20 personelimiz var. Hedefimiz personel sayımızı 120 kişiye çıkarmaktır” dedi. Erhan, RE/MAX’ın geniş satış ağından müşterileri yararlandıracaklarını söyleyerek, “RE/MAX ile sadece Kayseri’de değil, tüm Türkiye’de ve dünyada alış ve satış yapabileceğiz” diye ekledi.

