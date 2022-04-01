Ramazan kolileri 100 liradan başlıyor

Oruç ayı Ramazan’a sayılı günler kala, ihtiyaç sahibi aileler de unutulmuyor. Yardımseverler şimdiden dağıtacakları gıda paketlerini hazırlatmaya başladı. Marketlerde ve internet üzerinde satışa sunulan Ramazan koli fiyatlarının içine konulacak ürünlerin sayısı ve markalarına göre değiştiği belirtildi. Merak edilen Ramazan erzak kolisinin fiyatının 100 liradan başladığı öğrenildi.

99,90 liralık Ramazan erzak paketin içeriğinde yer alan ürünler şu şekilde: 1 kilogram pilavlık pirinç, 1 litre ayçiçek yağı, 500 gram burgu makarna, 830 gram domates salçası, 1 kilogram un, 500 gram çay, 750 gram küp şeker, 750 gram tuz, 65 gram kremalı tavuk çorbası, 60 gram tavuk bulyon, 100 gram çikolatalı puding ve 1 litre kola”

169 liralık Ramazan erzak paketinin içeriğinde yer alan ürünler ise şu şekilde: “1 kilo osmancık pirinç, 1 kilogram kuru fasulye, 1 kilogram kırmızı mercimek, 1 kilogram pilavlık bulgur, 500 gram çay, 1 kilogram toz şeker, 2 adet makarna, 1 kilogram un, 830 gram domates salçası, 1 litre ayçiçek yağı, 750 gram tuz, 2 adet (4 kişilik) hazır çorba”