Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

 Ramazan ayına bir gün kala hazırlıklar da tamamlandı. Restoranlar da iftar menülerini hazırladı. Kayseri'de restoran işletmeciliği yapan Ahmet Ürper, bu yılki menülerin içeriği ve fiyatları hakkında bilgi verdi. 

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  • 01.04.2022 16:46
  • Güncelleme: 01.04.2022 16:46
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Oruç ayı Ramazan’a 1 gün kala iftar zamanı orucunu dışarıda açmak isteyenler için Ramazan menüleri, vatandaşların bütçesine ve damak zevkine özel olarak sunulacak. Restoran işletmecisi Ahmet Ürper, yaklaşık 2 haftadır Ramazan için hazırlık yaptıklarını söyledi. İftariyelik, yemek çeşitleri ve Ramazan menülerini belirlediklerini ifade eden Ürper, menü fiyatları hakkında konuştu. Ürper, “Menü fiyatlarımız içeriğine göre değişebiliyor. Ana yemek bu durumu değiştirebiliyor. İftariyelik olarak da zengin bir seçeneğimiz var. Pastırma söğüş, kuruyemiş tabağı, tereyağ, bal, tulum peyniri, kişi başı mevsim salata, ezme salata, tahin, zeytin, Ramazan pidemiz var. Ara sıcak olarak da Kayseri’ye has sucuk içi servis edilecek” diye konuştu.  
Ana yemeğe göre belirlenen kişi başı Ramazan menü fiyatları şu şekilde: 
Piliç menü: 175 TL
Bol köfte menü: 185 TL
Kuzu şiş menü: 210 TL
Bonfile yaprak kavurma: 200 TL
Karışık ızgara menü: 230 TL

2 kişilik iftar menüleri: 
Piliç menü: 350 TL
Bol köfte menü: 370
Kuzu şiş menü: 420 TL
Bonfile yaprak kavurma: 400 TL 
Karışık ızgara menü: 460 TL

1ha

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