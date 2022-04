Esnaf Kadir Berberoğlu: “Ramazan'da fırsatçılık yapmak isteyenler var”

Mübarek Ramazan ayına saatler kala, vatandaşları da alışveriş telaşı sardı. İlk iftar ve sahur için şarküterilerin yolunu tutan vatandaşın ilk baktığı ise fiyatlar. Esnaf olarak Ramazan’a hazır olduklarını belirten Kadir Berberoğlu, müşterilerin et ve süt ürünlerinden en çok tulum peyniri, beyaz peynir, sele zeytini, pastırma ve sucuk tercih ettiğini söyledi. Berberoğlu, “Geçen seneye göre artan maliyet oranından ziyade ülkemizde fırsatçılık söz konusu. Şu an hayırsever iş adamları ramazan iaşesi hazırlatıyorlar. Bundan dolayı et ürünleri de dahil olmak üzere özellikle süt ürünlerinde zam yapma eğiliminde olan firmalar var. İftarda genellikle sucuk içi tüketimi tercih ediliyor. Geçen sene 90 liraya sattığımız ürünün kıymaya gelen zamlardan dolayı fiyatının 130 lirayı bulmasını bekliyoruz. Sahurda da daha çok peynir zeytin tarzında ürünlerin tüketilmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Şarküteride yer alan ürünlerin fiyatları hakkında da bilgi veren Berberoğlu, “400 gram kaşar peynir 35 lira, 600 gram kaşar peynir 45 lira, tulum peynir 90 lira, tereyağı 85 lira, yağlı sele zeytini 48 lira yarım kilo beyaz peynir 30 lira, 1 kilo beyaz peynir 40 lira” dedi.

RAMAZAN KOLİSİ FIRSATÇILIĞI

Gıda ürünlerinde gerçekleşen yüzde 7’lik KDV indirimini uygulamayıp fırsatçılık yapan esnafların olduğunu öne sürerek Berberoğlu, “900 gram Macar salamı 85 lira, 250 gram Macar salamı 25 lira, 100 gram kavurma 30 lira. Pastırma fiyatları 240 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor. Devletimiz KDV’de yüzde 7 indirim uyguladı, uygulamayan fırsat bilen çok esnafımız var. Halkımızdan ricamız fırsatçılara izin vermesinler. Valilikten kaymakamlıktan ve belediyelerden ricamız Pazar ve marketleri denetlemeleri” ifadelerini kullandı.