İncesu'da aspir tohumu dağıtımı başladı
İncesu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yüzde 75 hibeli aspir tohumu dağıtımı yapmaya başladı.
- 01.04.2022 16:42
- Güncelleme: 01.04.2022 16:42
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, müracaatta bulunan çiftçilerin İlçe Müdürlüğünden evrak alması gerektiği hatırlatıldı. Çiftçiler, aldıkları evrakla İlçe Malmüdürlüğüne veya Ziraat Bankası'na katkı payını yatırmaları halinde aspir tohumu çuvallarını İncesu Tarım Kredi Kooperatifi'nden teslim alabilecek.
1ha
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