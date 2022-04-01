Otobüsle uyuşturucu taşırken yakalanan şahsa 8 yıl 4 ay hapis
Gaziantep'ten Kayseri'ye uyuşturucu getirirken yakalanan Ali U., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- 01.04.2022 16:40
- Güncelleme: 01.04.2022 16:40
Kayseri'de yaşayan ve Gaziantep'e uyuşturucu almaya giden Ali U. dönüş yolunda polis ekiplerince yakalanmıştı. Tutuklu yargılanan sanığın 1'inci Ağır Ceza mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.
Uyuşturucuyu satmaya getirmediğini savunan Ali U. mahkemede verdiği ifadesinde, "Param yoktu. Nakliye karşılığında uyuşturucu alacaktım, getirirken yakalandım" dedi. Mahkeme savcısı mütalaasında, Ali U.’nun “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık son söz olarak "adaletinize sığınıyorum" dedi.
Yargılama sonunda mahkeme heyeti tutuklu sanık Ali U. hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.