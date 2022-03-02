PÜİS Kayseri Bölge Başkanı: “Böyle giderse benzin ve motorin 20 lirayı aşacak”

Radyo Radar’da Salih Zeki Çetin’in hazırlayıp sunduğu ‘Konuşacaklarımız Var’ programına telefonla bağlanan PÜİS Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, akaryakıt zamlarını değerlendirdi. Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrolde yukarı yönlü dalgalanma yaşandığına işaret eden Polat, ilerleyen süreçte vatandaşların daha da sıkıntılı günler geçirebileceğini dile getirdi. Brent petrolün 112 Doları görerek son 8 yılın zirvesine çıktığını ve gelen zamlara ek olarak yarın da 1 liralık zam beklendiğinin altını çizdi. Polat, “Rusya - Ukrayna savaşı Brent petrol ve döviz kurundaki artışı hızlandırdı. Bu nedenle de Brent petrol tarihi bir zirveye ulaştı. Rusya dünyanın büyük bir petrol ihtiyacını karşılıyor. Onlarda sadece doğalgazda izin var onun dışındaki akaryakıtlarda izinleri kaldırdılar. Bu da Brent petrolün artışını devam edeceğinin göstergesi. Bu artış devam ederse bizler bu zamları daha çok göreceğiz. Devlet ÖTV’yi tam olarak alıyor. Devlet ortalama 5 lira vergi alıyor. Artışa tüketici tarafından bakarsak çok büyük bir kayıp gerçekten. Zamlar durdurulamıyor. Biz altından kalkamaz durumlara geldik. Bizim kazançlarımız da her geçen gün düşüyor” diye konuştu.

“TUVALETLER ÜCRETLİ OLMAYA BAŞLADI”

Gelen zamlarla birlikte istasyonlarda vatandaşlara verilen birçok ücretsiz hizmetin bazı yerlerde ücretli hale geldiğini de belirten Polat, “Türkiye’de bazı yerlerde petrol ofislerindeki lavabolardan, hava ve sudan ücret alınmaya başladı. Bir tuvaletin bana aylık 10 bin lira gideri var neredeyse. Bakıldığı zaman 36’li bir tuvalet kâğıdı 110 lira olmuş bizim de maalesef ki bunu bir şekilde yansıtmamız gerekiyor. Biz önceden akaryakıtta kazandığımız parayı bu taraf için sübvanse edebiliyorduk. Önceden gözümüze batmayan şeyler gelen zamlarla birlikte gözümüze batmaya başladı. Bizler tuvaletlerimizi temiz tutmak için bir personel bulunduruyoruz. Bazı yerlerde her ay zarar eden sektörde maalesef ki önceden para alınmayan hizmetlerden para alınmaya başlandı. Büyük yatırımlar yapıyoruz fakat gelen zamlarla birlikte bizler eriyoruz” ifadelerini kullandı.

“800 İSTASYON KAPANDI, 1500 TANESİ KAPANMAK ÜZERE”

Gelen zamların önüne geçilemediğini ve her geçen gün yeni bir zam beklendiğinin altını çizen Polat, “Vatandaşlar zamlara sitem ediyorlar. Gelen zamlardan bizi suçlu tutuyorlar. Adamın bir tanesi ‘100 liralık akaryakıtla ışığım sönmedi’ diye bas bas bağırıyor. Bizler bu tür problemlerle karşılaşıyoruz. Şu anda dünya bir kriz halinde, yapacak bir şeyimiz yok maalesef. İnşallah bizler kalkacağız bu sorunların atından. Şu anda 1500’e yakın istasyon kapanmak üzere ve 800 tanesi de kapandı. Ben benzin ve motorinin ay sonuna kadar 20 lirayı aşacağını düşünüyorum. Yarın da Brent petrolün artması ile birlikte 1 liralık daha zam bekliyorum” diye konuştu.