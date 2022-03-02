Fatih Erbakan’a Kayseri’de coşkulu karşılama

Eski Başbakanlardan ve Refah Partisi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’ı anma programı sebebiyle Sivas’a giden Fatih Erbakan, Kayseri’ye uğradı. İl teşkilatı tarafından havalimanında meşaleler ve bayraklarla karşılandı. Burada Bir Haber Ajansı’na (1HA) konuşan Erbakan, Kayseri’ye de program için geleceğini duyurdu. “Erbakan’ı andığımız kadar anlamak da milletimize nasip olur” diyen Erbakan, gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemek için gayret gösterdiklerini vurguladı. YRP Genel Başkanı Erbakan, “İnşallah bu hedeflere ulaşırız. Bu hedefler biliyorsunuz yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve Türkiye’nin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulması bizim de Yeniden Refah Partisi olarak gayretimiz zaten bu yöndedir. Bu akşam anma programında da bu hedefleri tekrar edeceğiz. Bu yolda, bu istikamet üzerinde gayret gösterdiğimizi ve çalıştığımızı ifade edeceğiz. Tabi inşallah kısa zaman içerisinde Kayseri’de ayrıca programlarımız olacak. Kayseri’ye gelip tekrar Kayserililerle buluşmak, il teşkilatımızla buluşmak nasip olacak” diye konuştu.

Fatih Erbakan’ın Kayseri’ye uğraması sebebiyle karşılamada bulunan YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin de “Genel Başkanımızın Sivas’taki programı sebebiyle bugün Kayseri havalimanını tercih etti. Bizler de il teşkilat mensupları olarak ve biraz da vatandaşların katılımıyla Genel Başkanımıza havalimanında kendisine yakışır bir karşılama hazırladık. Genel Başkanımız Kayseri’den bahsetti, yakın zamanda Kayseri’ye gelerek programlar yapacağını, teşkilatla buluşacağını, halkımızla buluşacağını söyledi. Biz yakın zamanda Genel Başkanımızı Kayseri’ye getirip inşallah güzel programlar gerçekleştireceğiz. Artık seçim yaklaşıyor ve Yeniden Refah Partisi’nin rüzgarı başladı. Bu rüzgara herkes inşallah uyum sağlayacaktır. Bu doğrultuda programlar yapıp, Genel Başkanımızı şanına yakışır bir şekilde Kayseri’de ağırlayacağız” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Fatih Erbakan ve Kayseri il örgütü temsilcileri, Sivas’a hareket etti.