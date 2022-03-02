Fatih Erbakan'a Kayseri'de coşkulu karşılama

Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programı için Sivas'a giden Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, ilerleyen günlerde Kayseri'de de bazı etkinliklerde bulunacaklarını açıkladı. 

PAYLAŞ
  • 02.03.2022 21:22
  • Güncelleme: 02.03.2022 21:22
Fatih Erbakan'a Kayseri'de coşkulu karşılama

Eski Başbakanlardan ve Refah Partisi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’ı anma programı sebebiyle Sivas’a giden Fatih Erbakan, Kayseri’ye uğradı. İl teşkilatı tarafından havalimanında meşaleler ve bayraklarla karşılandı. Burada Bir Haber Ajansı’na (1HA) konuşan Erbakan, Kayseri’ye de program için geleceğini duyurdu. “Erbakan’ı andığımız kadar anlamak da milletimize nasip olur” diyen Erbakan, gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemek için gayret gösterdiklerini vurguladı. YRP Genel Başkanı Erbakan, “İnşallah bu hedeflere ulaşırız. Bu hedefler biliyorsunuz yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve Türkiye’nin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulması bizim de Yeniden Refah Partisi olarak gayretimiz zaten bu yöndedir. Bu akşam anma programında da bu hedefleri tekrar edeceğiz. Bu yolda, bu istikamet üzerinde gayret gösterdiğimizi ve çalıştığımızı ifade edeceğiz. Tabi inşallah kısa zaman içerisinde Kayseri’de ayrıca programlarımız olacak. Kayseri’ye gelip tekrar Kayserililerle buluşmak, il teşkilatımızla buluşmak nasip olacak” diye konuştu.

Fatih Erbakan’ın Kayseri’ye uğraması sebebiyle karşılamada bulunan YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin de “Genel Başkanımızın Sivas’taki programı sebebiyle bugün Kayseri havalimanını tercih etti. Bizler de il teşkilat mensupları olarak ve biraz da vatandaşların katılımıyla Genel Başkanımıza havalimanında kendisine yakışır bir karşılama hazırladık. Genel Başkanımız Kayseri’den bahsetti, yakın zamanda Kayseri’ye gelerek programlar yapacağını, teşkilatla buluşacağını, halkımızla buluşacağını söyledi. Biz yakın zamanda Genel Başkanımızı Kayseri’ye getirip inşallah güzel programlar gerçekleştireceğiz. Artık seçim yaklaşıyor ve Yeniden Refah Partisi’nin rüzgarı başladı. Bu rüzgara herkes inşallah uyum sağlayacaktır. Bu doğrultuda programlar yapıp, Genel Başkanımızı şanına yakışır bir şekilde Kayseri’de ağırlayacağız” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Fatih Erbakan ve Kayseri il örgütü temsilcileri, Sivas’a hareket etti.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Meteorolojiden 'kar' ve 'rüzgar' uyarısı

Meteorolojiden 'kar' ve 'rüzgar' uyarısı

28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Cem evleri, elektrik faturalarındaki düzenlemeyi yeterli bulmadı

Cem evleri, elektrik faturalarındaki düzenlemeyi yeterli bulmadı

Başkan Büyükkılıç, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı için çalışıyor

Başkan Büyükkılıç, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı için çalışıyor

Eczacı Odası Başkanı Akın: 'İlaç tedarikinde sorun hala çözülmedi'

Eczacı Odası Başkanı Akın: “İlaç tedarikinde sorun hala çözülmedi”

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm devam ediyor

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

6
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PÜİS Kayseri Bölge Başkanı: 'Böyle giderse benzin ve motorin 20 lirayı aşacak'

PÜİS Kayseri Bölge Başkanı: “Böyle giderse benzin ve motorin 20 lirayı aşacak”

Fatih Erbakan'a Kayseri'de coşkulu karşılama

Fatih Erbakan’a Kayseri’de coşkulu karşılama

DAHA FAZLA
Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı

Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı

SON DAKİKA… Yeni maske kararları

SON DAKİKA… Yeni maske kararları

MÜSİAD Kayseri'den Ankara çıkarması

MÜSİAD Kayseri'den Ankara çıkarması

Akraba cinayetinde cezalar değişmedi

Akraba cinayetinde cezalar değişmedi

Ataş, işçi sorunlarını Meclis gündemine taşıdı

Ataş, işçi sorunlarını Meclis gündemine taşıdı