Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Koca birçok vatandaşın uzun süredir beklediği açık alanda maske zorunluluğu uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Öte yandan pandemi döneminde hayatımızın önemli bir parçası haline gelen HES uygulaması da kaldırıldı.

Alınan yeni kararlar şu şekilde: “Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.”