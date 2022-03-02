SON DAKİKA… Yeni maske kararları

Yeni alınan kararla, HES kodu sorgulaması da kaldırıldı. Hiçbir kurum bundan sonra gelen vatandaşlara HES kodu sormayacak.

Okullarda her sınıfta 2 pozitif vaka olması halinde sınıfın topluca karantinaya alınması kuralı da kaldırıldı. Sadece testi pozitif çıkan öğrenci izolasyon karantinasına girecek.