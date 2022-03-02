SON DAKİKA… Yeni maske kararları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeni maske kararlarını açıkladı. Buna göre açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca kapalı mekanlarda da yeterli havalandırma koşulları yerine getirilmesi şartıyla maske takılması serbest hale getirildi. 

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  • 02.03.2022 21:13
  • Güncelleme: 02.03.2022 21:13
SON DAKİKA… Yeni maske kararları

Yeni alınan kararla, HES kodu sorgulaması da kaldırıldı. Hiçbir kurum bundan sonra gelen vatandaşlara HES kodu sormayacak. 
Okullarda her sınıfta 2 pozitif vaka olması halinde sınıfın topluca karantinaya alınması kuralı da kaldırıldı. Sadece testi pozitif çıkan öğrenci izolasyon karantinasına girecek.

1ha

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