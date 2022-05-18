Psikiyatr Dr. Hacımusalar: “Gençlerde en çok görülen ölüm nedeni intihar”

Kayseri’de son haftalarda çeşitli sebeplerle intihar olayları artış göstermeye başladı. İntihar yolunu seçenlerin birçoğu da genç. İntiharın bir kişinin bilerek ve isteyerek hayatını sonlandırması durumu olduğunu belirten Psikiyatrist Doçent Dr. Yunus Hacımusalar, her yıl dünyada 800 bin kişinin intihar sonucu hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Dünyada 40 saniyede bir kişinin bu yolla hayatını sonlandırdığını belirten Hacımusalar, “Ölümle sonuçlanmayan intiharlar, ölümle sonuçlanandan 20 ile 40 kat daha fazladır. Böyle düşünüldüğünde dünyada her bir saniyede bir kişinin intihar davranışında bulunduğu söyleyebiliriz. Son iki yıldır yaşanan pandemi sürecinde ve bu süreçte ortaya çıkan sosyal, ekonomik bazı sorunların, pandeminin ve pademi sonrasında ortaya çıkan problemlerin ruh sağlığını etkilemesinin bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de intihar davranışında bir artışa neden olduğunu düşünüyoruz” dedi.

‘EN SIK GENÇLİK ve YAŞLILIK DÖNEMLERİNDE GÖRÜLÜYOR’

İntihar davranışının en sık gençlik ve yaşlılık dönemlerinde ortaya çıktığını vurgulayan Psikiyatrist Doç. Dr. Yunus Hacımusalar, genç bireylerde ölümün en sık 3 nedeni arasında intihar bulunduğunu söyledi. Hacımusalar, “Bütün dünyaya baktığımızda ise intihar ilk 10 ölüm nedeni arasında yer almaktadır. İntiharda büyük oranda ruhsal hastalıklar önemli rol oynamaktadır. Stres olayları, çevresel faktörler, ekonomik problemler, sosyal problemler, sosyal desteğin az olması, kişilerin sorunlarla başa çıkma mekanizmalarının yetersiz olması intihar davranışını faktörlerden birisidir. İntihar riskini arttıran en önemli sebeplerden birisi de intihar araçlarına kolay ulaşımdır. Bir birey intihar araçlarına ne kadar kolay ulaşıyorsa, bu intihar riskini arttıran ve o intiharın tamamlanmış intihar, yani ölümle sonuçlanmasında önemli bir faktör olur. Bu nedenle intihar davranışlarını azaltabilmemiz için bireylerde ve toplumda olabilecek sosyal problemlerin azaltılması, koruyucu faktörlerin arttırılması ve risk faktörlerinin azaltılması oldukça önemlidir. Aynı zamanda bütün kurumların sorumlulukları olduğu gibi bireyler olarak bizlerin de intihar davranışı konusunda bilinçli olmamız çok önemlidir. Çünkü intiharın bazı işaretleri belirtileri vardır. Bizlerin ruh sağlığı çalışanların bunu fark edebilmesi yanında toplumdaki diğer bireylerin de fark edebilmesi çok önemlidir. Çünkü çevrenizdeki bireylerde ruhsal yönden sıkıntılı bir durumun olması onun davranışında bazı değişiklerin ortaya çıkması, kişinin intihardan daha sık söz etmeye başlaması ya da intihar planlarından bahsetmesi çok önemli bulgulardır ve bunların mutlaka dikkate alınması lazım” dedi.

‘İNTİHAR ÖNLENEBİLİR BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR’

İntiharın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yunus Hacımusalar, intihara meyilli kişilerin değişik yollarla bunu belli ettiğini söyledi. Hacımusalar, “Özellikle kişinin ev yaşamında, aile yaşamında, sosyal yaşamında, öğrenciler için okul yaşamında bazı değişiklikler oluyorsa, kişiler bazı zorlanmalar yaşıyorsa, intihar ile ilgili planlar yapıyor, vasiyetler yazıyor, eşyalarını dağıtıyor ya da çevresindeki bireylere ölmek istediğinden bahsediyorsa bu bireylerin mutlaka bir ruh sağlığı çalışanı tarafından değerlendirilmesi ve ruhsal yönden destek alması oldukça önemlidir. Bu nedenle intihar aslında engellenebilir, azaltılabilir bir halk sağlığı sorunudur. Bu sorunu azaltabilmek için bütün kurum, kuruluşların ve bireylerin hep birlikte ortak hareket etmesi, çalışma başlatması ve bunu devam ettirmesi oldukça önemlidir.” diye konuştu.