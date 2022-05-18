Başkan Özdoğan: 'Tarıma desteğimiz artarak devam edecek'

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahalleleri ile Gelbula mevkiinde devam eden yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, 'Bölgede tarımla uğraşan vatandaşlarımıza destek amaçlı yol genişletme çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

PAYLAŞ
  • 18.05.2022 10:25
  • Güncelleme: 18.05.2022 11:21
Başkan Özdoğan: 'Tarıma desteğimiz artarak devam edecek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahalleleri ile Gelbula mevkiinde devam eden yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, “Bölgede tarımla uğraşan vatandaşlarımıza destek amaçlı yol genişletme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Karpuzsekisi ve Hürmetçi mahalleleri ile Gelbula mevkiinde yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen ve bölgede tarımla uğraşan birçok ailenin olduğunu belirten Başkan Özdoğan, ekiplere kolaylık diledi. Özdoğan, “Tarım ve hayvancılığın olmazsa olmaz olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bizim bu bölgedeki tarımla uğraşan çiftçilerimize desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Başkan Özdoğan, “Karpuzsekisi ve Hürmetçi mahallelerimizin tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize katkı vermek amacıyla öncelikle ekim yaptıkları alanların yollarını düzenlemek, daha rahat gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla ekiplerimiz program dâhilinde çalışma yaparak yol genişletme çalışması yapmaktadır. Bununla birlikte bu alanda ekinlerin su ile kavuşması ve sulu tarımla ilgili çalışmaları rahatlıkla yapabilmeleri için Büyükşehir belediyemizin desteği ile elektrik hatlarının bu alana gelmesi için yapılan çalışmalarımız sonuçlandı. Bu anlamda Karpuzsekisi ve Hürmetçi mahallelerindeki vatandaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Tarım ve hayvancılığın olmazsa olmaz olduğunun bir kez daha altını çizerek bölgedeki tarımla uğraşan çiftçilere desteklerinin artarak devam edeceğine vurgu yapan Başkan Özdoğan, daha sonra Gelbula mevkiinde yapılan yol genişletme çalışmalarını inceledi. Özdoğan ayrıca vatandaşlarla da bir süre görüştü.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Benzine üst üste zam yolda

Benzine üst üste zam yolda

Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu

Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu

Başkan İlmek: 'Garipçe, TOKİ ile daha da gelişecek'

Başkan İlmek: “Garipçe, TOKİ ile daha da gelişecek”

Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu

Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu

Psikiyatr Dr. Hacımusalar: 'Gençlerde en çok görülen ölüm nedeni intihar'

Psikiyatr Dr. Hacımusalar: “Gençlerde en çok görülen ölüm nedeni intihar”

Başkan Büyükkılıç, TBB'de yeniden encümen üyesi seçildi

Başkan Büyükkılıç, TBB'de yeniden encümen üyesi seçildi

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

5
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

6
Kayseri'de itikafa girilecek camiler belli oldu

Kayseri’de itikafa girilecek camiler belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'ye kulak verildiğinde, tarih sizi çağırır'

Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'ye kulak verildiğinde, tarih sizi çağırır'

Kayseri Valisi olan Çiçek, eski görev yerinden böyle uğurlandı

Kayseri Valisi olan Çiçek, eski görev yerinden böyle uğurlandı

DAHA FAZLA
Kayseri OSB'de Tacikistan ile iyi niyet metni

Kayseri OSB'de Tacikistan ile iyi niyet metni

Vali Günaydın Kayseri'ye veda etti

Vali Günaydın Kayseri'ye veda etti

Kocasinan'da ilkokullar arası ödüllü satranç takım turnuvası başlıyor

Kocasinan'da ilkokullar arası ödüllü satranç takım turnuvası başlıyor

Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp sakinlerine müjde

Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp sakinlerine müjde

Metruk binada, 1 milyon 500 bin lira değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi

Metruk binada, 1 milyon 500 bin lira değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi