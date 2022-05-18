Başkan Büyükkılıç, TBB'de yeniden encümen üyesi seçildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2022 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yapılan seçimlerde yeniden encümen üyesi seçildi.

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  • 18.05.2022 10:28
  • Güncelleme: 18.05.2022 11:20
Başkan Büyükkılıç, TBB'de yeniden encümen üyesi seçildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2022 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yapılan seçimlerde yeniden encümen üyesi seçildi.

Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği Hizmet Binası’nda TBB Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. 2021 yılı faaliyet raporları ve gündem maddelerinin görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandığı toplantıda daha sonra encümen üyelerinin seçimine geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç seçimler sonrası yeniden encümen üyesi seçildi. Büyükkılıç, böylelikle TBB’nin 15 kişilik encümeninde yer almayı sürdürdü.

Başkan Büyükkılıç, açıklamasında, “Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’nda encümen üyelerinin belirlenmesi için oylarımızı kullandık. Şahsımı tekrar encümen üyesi olarak seçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ankara’daki toplantıya katılan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de, TBB Encümen Üyeliği’ne yeniden seçilen ve Yeşilşehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı tebrik ettiler.

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İHA

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