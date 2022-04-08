Polisin durdurduğu tırda 11 milyon makaron ele geçirildi
Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 milyon 120 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
- 08.04.2022 12:04
- Güncelleme: 08.04.2022 12:04
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 milyon 120 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; Ulukışla Eminlik Gişelerinde bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 11 milyon 120 adet makaron ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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