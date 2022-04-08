Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde cumhuriyet meydanına stant açıldı.

PAYLAŞ
  • 08.04.2022 11:51
  • Güncelleme: 08.04.2022 13:39
Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde cumhuriyet meydanına stant açıldı.

Hafta nedeniyle düzenlenen programlar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı şube müdürlüklerince cumhuriyet meydanına stant açıldı. Açılan stantlar ekipler, yapılan faaliyetler ile ilgili vatandaşı bilgilendirirken çeşitli broşürler de dağıttı. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de kurulan stantları gezerek bilgiler aldı. Etkinliklerin devam edeceğini aktaran Karabörk; "Teşkilatımızın kuruluşunu bütün halkımızla paylaşmak için burada bir stant açtık. Bu stantta arkadaşlarımızın çalışmalarını gösteren broşürler, tanıtımlar ve diğer etkinliklerle vatandaşımıza hizmet etmek için nasıl farklı yöntemler kullandığımızı göstermeye çalışıyoruz. Türk Polisi’nin genel gayesi devletine karşı her türlü faaliyetin önüne geçmek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Bunun için arkadaşlarımız; 24 saat nasıl çalıştıklarını, neler yaptıklarını, ne tür faaliyetler içerisinde bulunduklarını bu hafta içerisinde anlatıyorlar. Kutlamalarımız devam edecek" dedi.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’e müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirler eşlik etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Talas Belediyesi 'bahara merhaba' dedi

Talas Belediyesi 'bahara merhaba' dedi

İhtiyaç sahiplerine ramazan iaşesi Kocasinan belediyesinden

İhtiyaç sahiplerine ramazan iaşesi Kocasinan belediyesinden

Kayseri'de ulaşımda yeni dönem

Kayseri'de ulaşımda yeni dönem

Milletvekili Ataş:'Ülkemiz tarihte görülmemiş bir ekonomik felakete hızla sürükleniyor'

Milletvekili Ataş:'Ülkemiz tarihte görülmemiş bir ekonomik felakete hızla sürükleniyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası' Mesajı

Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası" Mesajı

Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Otobüs işletmecileri devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Otobüs işletmecileri; devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor