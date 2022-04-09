Polis Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla, Polis Evi’nde düzenlenen iftar programına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, emniyet mensupları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın bütün şehitleri ve vefat eden gazileri rahmetle, minnetle yad ederek, hayatta olan gazilere de afiyet, sağlık ve huzur diledi. Günaydın, “Polis Teşkilatımız 177 yıldır ülkemizde huzur ve güvenin tesisi anlamında önemli çalışmalar yapmış, yapmaya da devam ediyor. Kayserimiz huzur şehri, Kayserimiz güven şehri. Buna katkı, destek veren bütün çalışma arkadaşlarımın bundan sonrada aynı kararlılıkla şehrimiz için çalışmaya devam edeceklerini buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, şehit ve gazi yakınlarının sofralarına misafir olmaktan onur duyduğunu belirterek, “Her şeyden önce daha nice 177’inci yıllara diyorum. Sizlere sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler temenni ediyorum. Tabi ki aynı şekilde şehitlerimizin kıymetli yakınlarına, gazilerimize de sağlıklı ömürler dilerken, askerlerimize, emniyetimize minnet duyuyor, vatanımızın bekçileri, huzurumuzun adeta kaynakları olarak görüyor, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum” diye konuştu.

