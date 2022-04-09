Liseli gençler, harçlıklarını bağda çalışarak kazanıyor

Yeşilhisar’da yaşayan Abdülbaki Karagöz, Mustafa Değirmenci ve Necip Alperen Güçlütürk üniversite hazırlık ve lise eğitimlerine devam eden üç genç. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte gençler, kendi arasında örgütlenerek bağ işleri yapmaya başladı. Yevmiye karşılığı çalışan gençler, kazandıkları parayla da aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Günlük 150’şer lira kazandıklarını anlatan Abdülbaki Karagöz, para kazanmanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi. Tatili bilgisayar ya da telefon başında geçirmek istemediklerini belirten Karagöz, “Toplumsal kalkınmanın yolu üretimden geçiyor. Biz de kendi harçlığımızı çıkartmak ve aile ekonomisine katkı sunmak için bağ bahçe işleri yapmaya karar verdik. Burada hem helalinden kazanıyoruz hem de anne babamıza yük olmuyoruz” diye konuştu.

Gençlerden Mustafa Değirmenci de, çalışmanın kendilerini dinlendirdiğini belirterek, vakti müsait akranlarını da çalışmaya davet etti.