Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 23 hırsızlık olayının faili 5 şüphelisi yakalandı.

PAYLAŞ
  • 04.07.2022 08:43
  • Güncelleme: 04.07.2022 09:55
Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 23 hırsızlık olayının faili 5 şüphelisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada 23 faili hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Direksiyon eğitmeni Yıldırım: 'Ehliyetsiz sürücüler tehlike oluşturur'

Direksiyon eğitmeni Yıldırım: “Ehliyetsiz sürücüler tehlike oluşturur”

Kent Müzesi'nde Hacılar'ın tarihi yansıtılacak

Kent Müzesi'nde Hacılar'ın tarihi yansıtılacak

Kale içi şöyleşilerinde bu hafta Yusuf Kartal kale ve çevresini anlattı

Kale içi şöyleşilerinde bu hafta Yusuf Kartal kale ve çevresini anlattı

'Sağlık çalışanına kalkan el milletin vicdanına kalkmıştır'

'Sağlık çalışanına kalkan el milletin vicdanına kalkmıştır'

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de sıcaklıklar yükseliyor

Kayseri’de sıcaklıklar yükseliyor

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Soğanlı'ya yakın takip

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Soğanlı'ya yakın takip

DAHA FAZLA
Muhtardan örnek davranış

Muhtardan örnek davranış

Bir HAFTA Bir YAZAR: Abdullatif Acar

Bir HAFTA Bir YAZAR: Abdullatif Acar

Başkan Büyükkılıç, TÜMSİAD'ın genç sanayici ve iş adamları ile buluştu

Başkan Büyükkılıç, TÜMSİAD'ın genç sanayici ve iş adamları ile buluştu

İntiharı vatandaş önledi

İntiharı vatandaş önledi

Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı

Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı