Direksiyon eğitmeni Yıldırım: “Ehliyetsiz sürücüler tehlike oluşturur”

Son dönemlerde ehliyet almak isteyen vatandaşlar sürücü kurslarının yollunu tuttu. Ehliyet almak için bazı kuralların bulunduğunu söyleyen direksiyon eğitmeni İbrahim Yıldırım, “Ehliyet almak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurması ve fiziksel yönden yeterli olması gerekmektedir. Bizler sürücü kursları olarak, başvuru yapacak kursiyerlerden, sağlık raporu, adli sicil kaydı, öğrenim belgesi, fotoğraf ve nüfus cüzdanı gibi evraklar istemekteyiz” şeklinde konuştu.

‘CEZAYA VERECEĞİ PARAYI EHLİYETE VERİP GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ARAÇ KULLANSINLAR’

Ehliyet fiyatlarına gelen zamlara rağmen talebin hala çok yoğun olduğunu ve ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının ortalama ne kadar bütçe ayırmaları gerektiği hakkında bilgi veren Yıldırım, “Melikgazi ilçesindeki tüm sürücü kursları olarak kursiyerlere eğitimlerini fazlası ile verip trafiğe bilinçli bir şekilde çıkan kabiliyetli sürücü kursiyerleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kurslarımıza adaylar tarafından yoğun bir talep var. Melikgazi ilçemizde bulunan hemen hemen tüm kurumlarda ve açılacak olan kurslarda şimdiden dolmak üzere. Ülkemizdeki ekonomik şartlar çok iyi değil, umuyoruz ki önümüzdeki dönemlerde bu sorunlarda yoluna girer. Sürücü kurslarının da maliyetleri artmış bulunmaktadır. Özellikle yakıt başta olmak üzere araç yedek parçaları, çalışan, SGK, vergi masrafları arttığı için bizlerde valilik tarafından verilen taban fiyatlara uyarak çalışmaya devam etmekteyiz. Ehliyet almak isteyen adaylarımız 5 bin 500 TL civarında bir bütçe ayırmalıdır. Bir sürücü ehliyetsiz bir şekilde yakalandığında ceza olarak 4 bin TL para ödemektedir. Bu kişilerin ödediği parayı ehliyete verip sürücü belgesini alarak gönül rahatlığı ile yolda, trafikte, trafiği tehlikeye atmayacak şekilde araç kullanması daha güvenlidir” diye konuştu.

‘KİMSE EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMASIN’

Ehliyetsiz araç kullanan sürücülere uyarılarda bulunan Yıldırım, “Buradan sürücü adaylarına şunları söylemek istiyorum ; herkes ehliyetini alsın, ehliyetsiz araç kimse kullanmasın, araba sürmeyi bilmeden maceraya atılmasın, trafiğe çıkmasın, önce kendi güvenliklerini sonrasında başkalarının can güvenliğini tehlikeye atmasın” dedi.

Sürücü adayı Neşe Çıkılı ise, “Direksiyon eğitimime 3 hafta önce başladım. Araba kullanmaya başlamadan önce çok heyecan yapıyordum. Heyecanımı hocam sayesinde yendim. Çünkü kendisi ile iyi bir ilişki kurduk. Bu yüzden eğitimlerim çok zevkli geçiyor ve her gün araba sürmeye gelmek istiyorum” diyerek duygularını ifade etti.