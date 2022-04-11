Polat'tan 'akaryakıt istasyonu' ihalelerine tepki: 'Kentin istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz'

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, Kayseri’de bulunan 233 akaryakıt istasyonunun yeterli olduğunu, artık ihale açılmaması gerektiğini söyleyerek, "Kayseri’nin istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz" dedi.

PÜİS Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, "1 TL altında yakan bir araç kalmadı. Bu bizim için de acı veren bir durum. Salı gününden itibaren tahminlere göre 1-2 TL arasında bir düşüş olacak. Bunun düzelmesi için ilk başta dünya olan global krizin durağanlığa geçmesi lazım. Bununla alakalı bir yorum yapamıyoruz. Ülkemizde döviz kuruyla alakalı bir yorum yapamıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yorum yapamıyoruz. Akaryakıtı etkileyen ana 3 faktör bunlardır. Akaryakıt tedarik eden ülkeler, döviz kuru ve arz talep. Pandemi döneminden önce istasyonlarımızda 10 bin litre satıyorduk, nöbet sisteminde 100 litre satamadık. Bu süreçte kendi çıkanlar haricinde personel çıkaran hiçbir yer yok. Kayseri’de 233 istasyonda çalışan 3 bin 500 kişi var. Ülkedeki 13 bin dağıtım istasyonunu koyduğunuz zaman ülkede 13 bin kişiye ekmek sağlıyoruz. Bizim bedellerimiz artıyor. Mülklerimiz güzel paralar ediyor ama bu güzel rakamları başka bir yerde değerlendirdiğiniz de kar edeceğinize şuanda zarar ediyoruz. Ticarette karın kardeşi zararsa biz şuanda bu zarara katlanıyoruz. Burada birkaç ay daha katlanabiliriz. Bizim karlılığımızın belirli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Şehir içinde çalıştırdığımız akaryakıt istasyonunun aylık sadece tuvalet gideri 15 bin TL’yi buluyor. Sadece buraların ve çevrenin temizliği için birer tane personel tutuyoruz. Onu eklediğimiz zaman 20 bin TL’yi buluyor. Bizim üzerimizde ayrı yükler var. Biz çok paralar kazanıp kenara atmak istemiyoruz. Biz ayakta durmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kayseri’nin istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz" diyen Polat, "Kayseri’de ihaleye çıkacak 5-6 istasyon daha var. Geçenlerde de yine bir istasyon ihale çıktı ama satılmadı. Çünkü bu karlılıklarla para kazanılmadığı görülüyor. Artık bizim 1.20 TL kazandığımızı herkes öğrendi. Kentte istasyon açılacaktır, açılmaya da devam edecektir. Bizim nüfusa göre artması yönünde talebimiz var. Ticaret Bakanlığı’na başvurduk ve milletvekillerimize de bu konuyu anlattık. Biz istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz. 1.5 milyon nüfusa 233 istasyon şuanda fazladır. Bu şekilde kalınması gerekiyor. Biz yeni istasyonunun ihaleye çıkmasını istemiyoruz" dedi.