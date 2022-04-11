Büyükşehir ile hayırsever işbirliğinde yapılacak caminin temeli atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliği ile yapılacak Şevki Eren Albayrak Camii, Şevki-Nurver Albayrak Kuran Kursu ve Lojman'ın temel atma törenine katıldı.

PAYLAŞ
  • 11.04.2022 15:09
  • Güncelleme: 11.04.2022 16:01
Büyükşehir ile hayırsever işbirliğinde yapılacak caminin temeli atıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliği ile yapılacak Şevki Eren Albayrak Camii, Şevki-Nurver Albayrak Kuran Kursu ve Lojman’ın temel atma törenine katıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi’ne Şevki Eren Albayrak Camii ile aynı parsel üzerinde yapılacak Şevki-Nurver Albayrak Kuran Kursu ve Lojman yapımı için protokol imzalanmıştı. İşbirliği protokolü çerçevesinde caminin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Hayırsever Şevki Albayrak, Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşçı, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu katıldı.

Temel atma töreninde açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, caminin hayırsever iş insanı Şevki Albayrak’ın vefat eden torunu Şevki Eren Albayrak adına yapılacağını ifade ederek, “Hayırlı bir eserin temel atma merasiminde bulunuyoruz. 750 kişinin ibadet yapabileceği, 500 metrekare büyüklüğünde şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Kayseri denilince hayırseverleriyle meşhur olan şehir akla gelir. İşte o halkaya her zamanki gönül huzuruyla bu işlerin yanında yer alan değerli büyüğümüz Şevki ağabeyimizin ve kıymetli ailelerinin katılıyor olması bizleri memnun etmiştir” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, cami inşaatının kazasız belasız tamamlanmasını temenni etti. Cami inşaatının temeli dualar eşliğinde atılırken, özel proje uygulanarak 5 milyon Türk lirası muhammen bedel ile yapılacak proje, 18 ay içerisinde tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri Müftülüğü’ne teslim edilecek. İnşaat alanı 545 metrekare olacak cami 750 kişi kapasiteli olup, proje içerisinde Kuran Kursu, İmam Evi ve lavabo da yer alacak.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'in 'Değer Gençlik Projesi' yine dopdolu

Büyükşehir'in 'Değer Gençlik Projesi' yine dopdolu

Büyükşehirden ihaleler

Büyükşehirden ihaleler

Talas Antika Pazarı Ramazan'da da hız kesmeden devam ediyor

Talas Antika Pazarı Ramazan'da da hız kesmeden devam ediyor

Parklar yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor

Parklar yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor

Başkan Alan: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı'

Başkan Alan: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı'

Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor

Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yahyalı'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturuluyor

Yahyalı'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturuluyor

Polat'tan 'akaryakıt istasyonu' ihalelerine tepki: 'Kentin istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz'

Polat'tan 'akaryakıt istasyonu' ihalelerine tepki: 'Kentin istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz'

DAHA FAZLA
Büyükşehir ile hayırsever işbirliğinde yapılacak caminin temeli atıldı

Büyükşehir ile hayırsever işbirliğinde yapılacak caminin temeli atıldı

Bölgesel Amatör Lig'de Play-Off heyecanı başlıyor

Bölgesel Amatör Lig'de Play-Off heyecanı başlıyor

Kayseri'de batakhanelere kumar baskını

Kayseri’de batakhanelere kumar baskını

Milletvekili Ataş: 'Önlem alın yoksa tamamen bitecek!'

Milletvekili Ataş: 'Önlem alın yoksa tamamen bitecek!'

Meteoroloji uyardı: Kayseri'de sıcaklıklar düşüyor, kar yağabilir

Meteoroloji uyardı: Kayseri’de sıcaklıklar düşüyor, kar yağabilir