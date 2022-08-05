Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
- 05.08.2022 10:35
- Güncelleme: 05.08.2022 10:35
Kaza, Kayseri-Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Pınarbaşı istikametinden seyreden aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç takla atarak orta refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlerken yaralı 4 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1ha
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