Soğanlı Vadisi'nde sıcak hava balonu heyecanı

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’nde bulunan Soğanlı Vadisi’nde sıcak hava balon uçuşları devam ediyor. Vadi’yi yerden kilometrelerce yüksekten izlemek isteyen birçok yerli ve yabancı turist balon turuna çıkıyor. Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle havalanan balonlar, vatandaşlara seyir zevki yüksek anlar yaşatıyor. Şu an bir firmanın hizmet verdiği balom turizminde tam kapasiteye ulaşıldığında dokuz firma ve onlarca balon gökyüzünde olacak.