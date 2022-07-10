Pınarbaşı'nda kaza

Kaza, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören Mahallesi yol ayrımında yaşandı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı