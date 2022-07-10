Pınarbaşı'nda kaza
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var.
- 10.07.2022 22:16
- Güncelleme: 10.07.2022 22:16
Kaza, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören Mahallesi yol ayrımında yaşandı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı
1ha
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