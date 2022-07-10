Pınarbaşı'nda kaza

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var.

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  • 10.07.2022 22:16
  • Güncelleme: 10.07.2022 22:16
Pınarbaşı'nda kaza

Kaza, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören Mahallesi yol ayrımında  yaşandı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı

1ha

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