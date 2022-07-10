Başkan Büyükkılıç video konferans ile STK temsilcileri ile bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi ile Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin (KESOB) düzenlediği bayramlaşma programlarına video konferans yöntemi ile katılarak, katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı. 

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  • 10.07.2022 16:52
  • Güncelleme: 10.07.2022 16:52
Başkan Büyükkılıç video konferans ile STK temsilcileri ile bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi ile Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin (KESOB) düzenlediği bayramlaşma programlarına video konferans yöntemi ile katılarak, katılımcıların Kurban Bayramı’nı kutladı. 
MUSİAD Kayseri Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ile sanayi ve iş adamları katıldı. Video konferans ile bayramlaşma programına katılan Büyükkılıç, Bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin sevincini yaşıyor, Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşabilmek duasıyla, sizlerin ve tüm İslam Âlemi’nin Kurban Bayramı mübarek olsun” şeklinde konuştu. 

‘BİRLİK KELİMESİ SİZLERE NE KADAR DA ÇOK YAKIŞIYOR’
Daha sonra KESGOB tarafından düzenlenen bayramlaşma programına video konferans görüşmesi ile katılan Büyükkılıç esnaf ve sanatkarlar ile bayramlaştı. Düzenlenen bayramlaşma programın Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ve birliğin üyeleri katıldı. 
Programda konuşma yapan Büyükkılıç, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, ailelerinizle, yakınlarınızla, üyelerinizle daha nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Allah’a şükürler olsun, nasıl ki esnaf odalarımızın birliği ise birlik kelimesi sizlere ne kadar da çok yakışıyor, ne kadar da şehrimiz adına, ülkemiz adına ve insanlara hizmet adına bir araya gelmeyi beceriyorsunuz. Sizleri tekrar kutluyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

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