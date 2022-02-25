Peygamber Sevdalıları Vakfı Kudüs için harekete geçti

Kayseri Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayram Çakmak, Kudüs'ün kurtuluşunun ancak ümmetin birliğiyle gerçekleşeceğini belirterek, 'Kudüs'ün kurtuluşu için her türlü bedeli ödemeye hazırız' dedi.

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  • 25.02.2022 20:15
  • Güncelleme: 25.02.2022 20:15
Peygamber Sevdalıları Vakfı Kudüs için harekete geçti

Peygamber Sevdalıları Vakfı Bürüngüz Cami önünde basın açıklaması düzenledi. Vatandaşlarında katılımıyla gerçekleştiren programda vakıf başkan yardımcısı Bayram Çakmak, Kudüs’ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ve Kudüs’ün siyonistler tarafından ezildiğini belirtti. Çakmak, Kudüs için her türlü bedeli ödemeye hazır oldukların ve Kudüs davası ümmetin ortak davasıdır açıklamasında bulunarak, “Ey İslam ümmeti. Ey Müslüman halklar. Ey Kürtler, Türkler, Araplar, Farslar ve İslam ümmetinin diğer evlatları. Ey bu ümmetin alimleri, hatipleri, aydınları, ümmetin kurtuluşunu dert edinmiş Müslümanlar. Kudüs’e sahip çıkmak, Kudüs’ü gündeme getirmek, Kudüs’ün kurtuluşu için çalışmak bütün Müslümanlara farzdır. Kudüs ümmetin, namus davasıdır. Kur-an’ın ifadesiyle ümmetin en büyük düşmanı siyonistlerin işgali altında bulunan ilk kıblemizin özgür kılınması boynumuzun borcudur. Her zaman ve her zeminde bütün imkanlar seferber edilerek Kudüs davası gündeme getirilmeli, halkımızda Kudüs bilinci oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı. 

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