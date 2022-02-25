CHP’li Özgür Özer: “KCETAŞ’ın kar oranları sübvanse edilmelidir”

CHP’li Özer, elektrik şirketinin bilançosu, kar durumu ve ortaklık yapılarıyla ilgili bilgi alınması ve bu bilgilerin kamuoyuna duyurulması gerektiğine dair açıklama yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısına katılan CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, elektrik faturalarının yüksek gelmeye başladığını ve bu konuda KCETAŞ yetkilileri tarafından kamuoyuna bilgiler verilmesi gerektiğinin altını çizmişti. Talep sonrasında KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy, Kayseri büyükşehir belediyesi meclis üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.

Gerçekleşen toplantıdan sonra 1 Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan CHP’li Özer, “Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclisi grubu olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan TEDAŞ’tan ve KCETAŞ’tan bir sunum rica etmiştik. Bu sunumun amacı ise yükselen elektrik faturalarının artışına nelerin sebep olduğu, bilançolar, şirketin kar durumu, ortaklık yapılarıyla ilgili bilgi almaktı. Yaklaşık 45 dakika kadar bizlere sunum yapıldı. Burada bizim sorularımız oldu. Yüzde 50 civarında ithal girdilerden kaynaklanan zamlar olduğunu söyledi. Ardından doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki ciddi artışlar. Türkiye’de üretilen elektriğin yüzde 33’ü doğalgazdan, geri kalan yüzde 32 kadar bir kısmı kömürden elde ediliyor. Bu kömürün de yarısının ithal olduğu söylenince anladığımız kadarıyla yüzde 50 ithal girdilerden kaynaklandığı netleşti. Bunun dışında doğalgaz ve kömürün de kendi içerisinde yaşanan fiyat artışları, kömür en az ikiye katladığını söyledi genel müdürümüz. Doğalgazın da 5-10 kat kadar arttığını söyledi. Doğalgazı yakarak elektrik elde etmek ya da kömürü yakarak, bu tip fosil yakıtları yakarak elektrik elde etmek artık çok daha maliyetli ve önümüzdeki Rusya-Ukrayna savaşı ile bu maliyetlerin daha da yükseleceğini öngörebiliyoruz” dedi.

Sözlerini sürdüren Özer, “Bizler CHP Meclis Grubu olarak şu konuda ısrarcıydık; elektrik şirketi nihayetine kar elde ediyor. Bu kadar yüksek faturalardan elde etmemek mümkün değil. Bu karlar Kayseri halkına nasıl dağıtılır, nasıl hizmette kullanılır ya da bu karlarla elde edilen elektrik şirketi karlarıyla faturalar biraz sübvanse edilebilir mi? Bizim ricamız şuydu Büyükşehir Meclis Üyeleri olarak biz o şirketin aslında genel kurulunda olmalıyız. Bizim temsilcimiz olan Büyükşehir Belediye Başkanı orada yer alıyor. Buradaki amacımız da şirketin bilançolarına ve ortaklık yapılarına haiz olmak. Bu tarz bilgilerle kamuoyunu aydınlatmak. Özellikle şirket bilançolarının meclise taşınması, meclisin bilgilendirilmesi, elektrik şirketinin kar-zarar durumunun, personel yapısının konuşulması ve bunları kamuoyunu aydınlatacak şekilde halka ulaştırmak. Daha önce su fiyatlarında yapılan KDV indirimleri elbette etkili oldu ancak elektrik fiyatlarında bunun etkili olamayacağını çok net gördük. Özellikle doğalgaz ve kömür fiyatlarının sadece dünkü artışı yüzde 30 civarlarında ve bu artışlar da yakında Kayseri halkına zam olarak maalesef yansıyacak. Biz CHP Meclis Grubu olarak elektrik şirketinden elde edilen karların sübvanse edebilir miyiz, biraz daha azaltabilir miyiz bunun peşindeyiz. Elektrik şirketiyle olan temaslarımızı devam ettirip kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

