Pazarın nabzı hala yüksek

Fiyatlar bazı ürünlerde değişmezken, bazılarında düştü, bazılarında yükseldi.

Mutfak alışverişi yapmak isteyen vatandaş, market ve manavlara göre daha uygun fiyatlı olduğunu düşündüğü için semt pazarlarının yolunu tutuyor. Sahabiye Mahallesinde her perşembe günü kurulan semt pazarında fiyatları sizler için araştırdık.

Pazar tezgahlarında geçen haftaya göre fiyatı yükselen meyve ve sebzeler şu şekilde: Kayısı 12,50 liradan 15 liraya, kabak 7,50 liradan 10 liraya, limon 12 liradan 15 liraya, maydanoz (demet) 3 liradan 3,50 liraya, üzüm 10 liradan 15 liraya, marul (tane) 5 liradan 7 liraya, muz 19 liradan 23 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler şu şekilde: Patates 8,50 liradan 8 liraya, karpuz 5 liradan 4,5 liraya, salatalık 8,50 liradan 7,50 liraya, soğan 10 liradan 9 liraya, domates 15 liradan 10 liraya, fasulye 20 liradan 15 liraya, mantar 30 liradan 20 liraya düştü.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şu şekilde: Şeftali 10 liradan, patlıcan 7,50 liradan satılmaya devam etti.