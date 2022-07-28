Çocuklardan tarihe ince dokunuş

Sorgun Belediyesi tarafından Peyniryemez köyü Çadırhöyük kazı alanında 'Çocuklarla Geçmişe Yolculuk' temalı etkinlik düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 28.07.2022 15:52
  • Güncelleme: 28.07.2022 15:52
Çocuklardan tarihe ince dokunuş
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sorgun Belediyesi tarafından Peyniryemez köyü Çadırhöyük kazı alanında ‘Çocuklarla Geçmişe Yolculuk’ temalı etkinlik düzenlendi.

Sorgun Belediyesi’nce çocuklara tarih bilinci kazandırılması için düzenlenen kazı çalışması, Sorgun ilçesinin Peyniryemez köyündeki Çadırhöyük kazı alanında gerçekleştirildi. Bölgede görevli arkeologlar tarafından kazı çalışmasının incelikleri, dikkat edilmesi gereken hususlar çocuklara anlatılarak kazı çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Peyniryemez köyü Çadırhöyük kazı alanında görevli arkeologlar ve 12-15 yaş arası etkinliğe müracaat eden çocuklar ile Hilal Evleri’ne kayıtlı çocukların katılımıyla yapıldı. Etkinliğe katılan çocuklar 5 bin 500 yıllık tarihlerini inceleyerek geçmişe yolculuk yaptılar.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci kazı çalışması ile alakalı yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız modern çağda tamamen teknoloji odaklı büyüyorlar, geçmişlerini sadece kitaplardan okuyorlar ve filmlerden biliyorlar. Biz istedik ki yerinde görsünler tarihe dokunsunlar, keşfetsinler. Tabi ki eserlere ulaşımlarının mümkün olmayacağını bilerek biz öncesinde onların bulmaları için bölgeye görevliler eşliğinde testi, kilim, fener, bakır takılar, geçmişi anımsatacak objeler gömdük. Çocuklarımız kendi emekleri ile bu objeleri buldular. Sonrasında görevli arkeologlar bu objeleri ilgili kurumlara teslim etmeleri gerektiğini, tarihi eserlere zarar verilmemesi gerektiğini devlet koruması altında olmaları gerektiğini anlattılar. Çok güzel bir gün geçirdik, çocuklarımız için de verimli olduğuna inanıyorum.” dedi.

Çadır Höyük 5 bin 500 yıllık katolik dönemden Bizans ve Selçuklu dönemine kadar yaşantısına devam eden Yozgat’ın önemli tarihi yerlerindendir. ABD New Hampshire Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gregory M’Mahon’ın yaptığı çalışmada ortaya çıkarılan buluntular Yozgat Müzesinde sergileniyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven temmuzda azaldı

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven temmuzda azaldı

Kayseri Barosu seçime gidiyor

Kayseri Barosu seçime gidiyor

Büyükşehir'den Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali

Büyükşehir’den Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali

Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler

Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler

Kumsmall'da K-POP ÇILGINLIĞI

Kumsmall’da K-POP ÇILGINLIĞI

Jandarma ekipleri kaçak sigara ele geçirdi

Jandarma ekipleri kaçak sigara ele geçirdi

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç kiralama firma sahiplerine 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu

Araç kiralama firma sahiplerine ‘nitelikli dolandırıcılık’ operasyonu

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen emekli oldu

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen emekli oldu

DAHA FAZLA
Kayseri semt pazarında fiyatlar

Kayseri semt pazarında fiyatlar

Başkan Büyükkılıç Yeraltı Çarşısı'nı inceledi

Başkan Büyükkılıç Yeraltı Çarşısı'nı inceledi

Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'den memnun ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’den memnun ayrıldı

Yumurta fiyatları neden artıyor?

Yumurta fiyatları neden artıyor?