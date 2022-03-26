Pastırmanın bir dilimi 3,5 lira

Pastırma ve sucuk satışı yapan Serkan Özkara, Ramazan öncesi fiyatların nabzını tuttu. Özkara, ürün fiyatlarında yaşanan değişiklerle ilgili, "Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da ürünlere zam gelmeye devam ediyor. Et ürünlerine geçen hafta zam gelmişti, yeni haftada da zam beklendiği söyleniyor. Pastırma ve sucuk fiyatları da bunlardan etkilenerek yükseldi. Bir ay önce 250 liraya sattığımız pastırmanın kilosu 100 lira yükselerek 350 lira oldu. Sucuklarda da benzer artışlar yaşandı. Ramazan'da da fiyatlar zamlanacak" ifadelerini sıraladı.

Yaşanan sorunların adresi olarak yetiştiricileri gösteren Özkara, "Buna nasıl bir çare bulunabilir, bilmiyorum. Biz satıcıyız, pastırmanın üzerine yüzde 15 ila 20 kâr koyup satarız. Önemli olan, ürün fiyatlarındaki indirim değil. Bu zamların kaynağına yani tarım ve hayvancılığa inilmesi lazım. Böyle giderse pastırmanın fiyatı 1000 lira olur mu, çok merak ediyorum" diye konuştu.

Özkara, ortalama pastırma ve sucuk fiyatlarını şöyle özetledi: "Sucuğun kilosu 200 lira, pastırmanın kilosu da 350 liradan satılıyor. Ağırlığı 6 ila 10 gram arasında gelen pastırmanın bir dilimi ise ortalama 3,5 liraya denk gelir."

Tüketicilerin alım gücünün düştüğünü vurgulayan Özkara, "Artık 3 kilo pastırma alan bir insan, 2 kilo alıyor. 1 kilo alan, 750 gram alıyor" dedi.