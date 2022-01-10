Pastırma yüzde 10 ucuzladı

Dövizdeki hareketlilik ve yeni yılla birlikte gelen zamlar pastırmayı etkilemedi. Pastırma başta olmak üzere et ve et ürünlerinde yüzde 10 indirime gidildi. 

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  • 10.01.2022 18:47
  • Güncelleme: 10.01.2022 18:47
Pastırma yüzde 10 ucuzladı


Yukarı yönlü dalgalanma ve hammadde girdilerindeki fiyat artışları, birçok ürüne zam olarak yansımıştı. Yeni ekonomik programın açıklanması sonrası sert şekilde düşen kur ise ürünlerde aynı oranda indirim beklentisi oluşturdu. Ancak indirimler piyasaya tam anlamıyla yansımış değil. Bugün itibari ile Kayseri’deki bazı firmalar et ürünü olan pastırmaya yüzde 10’luk indirime gidildiğini açıkladı. 

Pastırmadaki fiyat düşüşünün devam edeceğini belirten Pastırmacı İlhan Aşçıer, “Bir firma pastırma fiyatlarında yüzde 10 indirime gidildiği bizlere bildirildi. Bu indirimin devam edeceğini düşünüyorum. Pastırma ve sucuğa yüzde 10-15 gibi firmalar indirim yapacaktır. Tüketiciler de ürünleri daha rahat alacaktır. Tabi yılbaşı girdiği anda zamlar başladı ama devamında durulması ve şu an indirim yapıyor olmaları bizleri sevindiriyor. Çünkü; biz imalatçı ile müşterimiz arasındayız” dedi. 

“DARLIK VAR AMA VATANDAŞTA ALIMDA VAR”

Yüzde 10’luk indirimin esnafa ve vatandaşa olumlu yansıyacağını belirten Aşçıer, “Diğer firmaların da bu indirim uygulamasına katıldıkları takdirde bir nebze olsun insanları rahatlatacağını düşünüyorum. Yüzde 10’luk indirim ile 100 liralık bir ürünü 90 lira olarak göreceğiz. Şu an için hareketlilik söz konusu, vatandaşlar alıyor. Bizler daha geçmiş günleri gördüğümüz için 2000’li 2001’li yılları bu günlere daha iyi diyebiliriz. Darlık var ama alım da var. O günlerde hiç alışveriş yoktu. Ekonomik bir problem var mı? Herkesin bildiği gibi var. Gramajlar düşüyor ama yine de vatandaşlar tarafından alınıyor” diye konuştu.

BGC

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