Öztürk: 'İlçemizi her açıdan geleceğe taşımak için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz'

Yahyalı Belediye Meclisi, Nisan Ayı olağan meclis toplantısı yaptı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisinde biri ek olmak üzere 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda; Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin bilgisine sunulması, Armada Kayak ve Snowboard Kulübüne nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2022 Ücret Tarifelerindeki nikah ücretlerinde revize yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 5 adet taşınmaz ile vakıflara ait 1 adet taşınmazın takas (trampa) edilmesi, Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin şartlı nakdi bağış yapma talebi, sözleşmeli personellerin 2022 yılı net ücretlerinin revize edilmesi, Yahyalı İlçe Müftülüğünün, Çubuklu Mahallesi Kuran Kursunun su borusundaki patlama nedeniyle bakım ve onarımının yapılması ile ilgili talebi, Okul binaları ve mabetlerin yapım, bakım ve onarımının yapılması, Orta Anadolu Kalkınma ajansına sunulan "Yahyalı’da Kadın Eli İle Doğal Fermantasyonla Katma Değerli Elma Sirkesi Üretimi" projesinin uygulanması ile ilgili Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına temsil ve ilzam yetkisi verilmesi, 2022 yılı içerisinde Belediyemiz tarafından hibe programları çerçevesinde yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara proje başvurusunda bulunulması, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Büyükbaş ve küçükbaş hayvan aşılaması ile ilgili giderlerin belediye tarafından karşılanması ile ilgili talebi ve 2021 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu görüşülerek karara bağlandı.

Nisan Ayı meclis toplantısında, Encümen üyeleri ve İhtisas Komisyonları seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda Encümen Üyeliklerine Hacı Baba Lale ve Abdi Dağcı seçildi. Toplantı da 1 yıllık başkanlık faaliyet raporu hakkında, meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Esat Öztürk; “İlçemizi her açıdan geleceğe taşımak için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz bir yılı daha geride bıraktık. İnsan odaklı, hayatı kolaylaştıran, insaflı yönetim anlayışı ile söz verdiğimiz projeleri bir bir yerine getirmenin mutluluğuyla 2021 yılını tamamladık. Vatandaşlarımızın bizlere verdiği sorumluluğun bilinciyle bu dönem içinde; İlçemiz meydanını göz dolduran ve gönüllerde iz bırakan, adeta kalem kaşı yüzük taşı gibi güzelleştirdik. Meydanımıza insanlarımızın oturup dinlenebilecekleri, sohbet edebilecekleri ya da kitap okuyabilecekleri Millet Kıraathanesi Meydan Kafe’yi hizmete açtık. Yeni ışıklandırma sistemi ile meydanımızı ve Koca Çay dere yatağını güzelleştirdik. Gözbaşı, Hacı Hasan Efendi ve Şehit Adem Kirik Caddeleri gibi ilçemizin önemli caddelerini sıcak asfalt ile kapladık. Aynı zamanda merkez ve kırsal mahallelerimizde 16 farklı noktada sathi kaplama çalışması yaptık. Gelir artıcı çalışmalarımıza bu yıl içinde de devam ettik. Belediyemizin 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan boş arazisini değerlendirip 48 adet villa parseli haline getirerek satışa sunduk. Araç filomuza gerek alım yoluyla gerekse hibelerle önemli takviyeler yaptık. 4 adet çöp toplama kamyonu, ekskavatör, silindir, traktör, kepçe, transit araç ve vakumlu yol süpürme aracını araç filomu dahil ettik. Her mahallemizde olmasını istediğimiz mini futbol sahalarının yapımına devam ettik. Derebağ, Avlağa, Balcıçakır’ı, Kocahacılı, İlyaslı Mahallelerimizde yapılan sahalarımızın açılışını yaptık. Eğitim, Diyanet ve Sağlık alanlarına desteklerimize devam ettik. Okullarımıza doğalgaz geçişi noktasında maddi destekler verdik. Yeni Devlet Hastane binasının yapımı ve hizmete girmesi noktasında büyük emek harcadık. İlçemizin yeşiline yeşil katmak için yaklaşık 5000 fidanı toprakla buluşturduk. Mikro Hizmet, Makro Memnuniyet anlayışı ile vatandaşlarımızın sıkıntıları giderdik. Bunun yanında Belediyem Benimle El Ele Projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzattık. Görüldüğü gibi yatırımlarla ve insan odaklı hizmetlerle dolu başarılı ve verimli bir yılı daha geride bıraktık. Bir yerin belediye başkanlığı, o beldede yaşayan tüm insanlarının mutluluğu ve refahı olmalıdır. Hemşerilerimizden her konuda aldığımız güç ve güvenle yeni yatırımlar, yeni projeler ve yeni eserlerle hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Gelecek nesillere, bize emanet ettikleri Yahyalı’yı güzellikler ile teslim edeceğiz” diye konuştu.