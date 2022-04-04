Develi'de 'Ben Olsaydım' temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

Bağımlılıkla mücadele kararları doğrultusunda 81 ilde gerçekleştirilen 'Ben Olsaydım' temaslı bağımlılık ile mücadele çalıştayının ilki Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.

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  • 04.04.2022 15:03
  • Güncelleme: 04.04.2022 16:03
Develi'de 'Ben Olsaydım' temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bağımlılıkla mücadele kararları doğrultusunda 81 ilde gerçekleştirilen “Ben Olsaydım” temaslı bağımlılık ile mücadele çalıştayının ilki Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.

Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kurum amirleri ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda Develi RAM Müdür Yardımcısı Psikolojik Danışman Hasan Kılınç ve Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinden Psikolojik Danışman Muhammed Ali Akdağ bağımlılık süreci ve türevleri hakkında slaytlar eşliğinde bağımlılıkla ilgili bilgiler verdi.

Çalıştayın ikinci kısmında ise, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde sorunların tespitin yapılması, önleyici tedbirler çerçevesinde kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetlerin belirlenmesi, riskli bölgelerin belirlenerek bu bölgeler yönelik yürütülmesi gereken önleyici çalışmaların belirlenmesi, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik olarak “Ben Olsaydım” yaklaşımı ile çözüm önerileri dinlenip not edildi. 6 Nisan Çarşamba Günü ikincisi yapılacak olan çalıştayın sonunda alınacak kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bölge değerlendirme toplantılarında ele alınacak ve ulusal düzeyde yapılacak Bağımlılıkla Mücadele Şurasında değerlendirilecek.

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İHA

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