Özhaseki: 'Milli irade düşmanlarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz'

Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de, 'Ahlaksız ve rezil bir dil kullanan sözde gazeteci Sedef Kabaş'a sözlerini aynen iade ediyoruz' diyerek tepki gösterdi. 

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  • 22.01.2022 15:33
  • Güncelleme: 22.01.2022 15:33
Özhaseki: 'Milli irade düşmanlarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz'


Bir televizyon kanalında tartışma programına katılan Gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı sözler üzerine savcılık harekete geçerek soruşturma başlattı. RTÜK tarafından da televizyon programın hakkında inceleme başlatıldı. Gazeteci Kabaş, dün gece 02.00 sıralarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti yönetiminden tepkiler geldi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. Özhaseki, “Milletimizi ötekileştiren, demokrasiyi içlerine sindiremeyen, milli irade düşmanlarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. Milletin oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanına; ahlaksız ve rezil bir dil kullanan sözde gazeteci Sedef Kabaş’a sözlerini aynen iade ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

BGC

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