Kırşehir'de şiddetli rüzgar gerilim hattı direklerini eğdi
Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi.
- 22.01.2022 15:26
- Güncelleme: 22.01.2022 15:26
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Kırşehir’de şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi.
Kırşehir’de etkisini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kırşehir-Yozgat yolu Çuğun Mevkii’nde de aşırı rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi. Ekipler yolu trafiğe kapatırken, TEİAŞ ekipleri de çalışma başlattı.
İHA
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