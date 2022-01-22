Ağabeyini öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis

Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde 3 Haziran 2014'te meydana gelen olayda, Cemal Uzun, evinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay tarihinden 2 hafta önce nişanlanan kızı Adeviye H. (15) ise kolundan ve karnından bıçaklandı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Adeviye H., ifadesinde kar maskeli kişilerin altınlarını çalmaya kalkıştığını, bu sırada kolundan ve karnından bıçaklandığını, odasından çıkan babasının da arbedede vurularak öldürüldüğünü kaydetmişti.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Nuri Uzun'un yargılanmasına devam edildi. Davanın 3'üncü duruşmasında sanık Nuri Uzun ile ölen Cemal Uzun'un yakınları hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanık Nuri Uzun'un 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Nuri Uzun ise, savcılık ifadelerini tekrar edip, ağabeyini öldürmediğini söyledi. Uzun mahkeme heyetine, "Ben yapmadım. Abi katili değilim, suçsuzum. Ağabeyimin gerçek katillerinin bulunmasını istiyorum. Polis, bana 3 gün boyunca baskı yaptı. Polisler bir senaryo yazdılar, hayamı sıkarak bana baskı yaptılar. Gerçek suçluların bulunmasını istiyorum" dedi.

'POLİSİN BASKISI İLE AMCAMIN ADINI VERDİM'

Olayda bıçakla yaralanan öldürülen Cemal Uzun'un kızı Adeviye H. de, polis baskısıyla ifade verdiğini iddia ederek, "Emmim suçsuz yere 3 aydır cezaevinde. Amcamın başını yaktım. Polislerin baskısıyla ifade verdim. Yalvarırım, amcamı tahliye edin. Amcam, olay günü bize bir şey yapmadı. Bu zamana kadar bana bir kere vurmadı bile. Onun başını ben yaktım. Ona iftira attım. Bu yüzden intihar etmeyi bile düşündüm" ifadesini kullandı. Maktul ve sanık Uzun kardeşlerin annesi Havva Uzun da duruşmada, " Oğlum suçsuz. Oğlumu verin. Eğer Nuri katil olsa size ellerimle teslim ederim " dedi.

'GERÇEK KATİLLER DIŞARIDA EMİNİM Kİ BİZE GÜLÜYORDUR'

Uzun kardeşlerin kız kardeşi Ş.U. ise, "Katil dışarıda. Allah bu tabloyu kimseye yaşatmasın. Yargılayacaksanız hepimizi yargılayın. Ağabeyimin gerçek katilleri bizim içinde bulunduğumuz bu duruma eminim ki gülüyordur" dedi. Cemal ve Nuri Uzun'un kardeşleri A.O.U ve İ.U, "Nuri kimseyi incitmez. Bu olaydan sonra köye göçmek zorunda kaldık" diye konuştu.

KARAR SONRASI AİLE YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nuri Uzun hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'iyi hal' indirimi uygulayan mahkeme cezayı müebbet hapse düşürdü. Davada 3 kez ifade değiştiren Adeviye H., karar sonrası "Benim yüzümden oldu. Ben ettim. Yalvarırım bırakın" diye gözyaşı döktü.