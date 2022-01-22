Memur ve emekliler için ek zam, yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile kamu çalışanı memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan ek zam, Resmi Gazete’de yayımlandı. Memur maaşlarında geçerli olacak olan yüzde 2,5 puanlık ek zammı ile en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira, oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla ek zam, 1 Ocak 2022 itibarı ile geçerli olacak.