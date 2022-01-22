Memur ve emekliler için ek zam, yürürlüğe girdi
Memur ve emekli maaşlarına ek zammı kapsayan yasa teklifi Meclis'te kabul edilmişti. Kamu çalışanı memur ve emeklilerin maaşlarına toplam yüzde 30,95 ek zam kararı alındı. Memurların aylık ücretlerine 1 Ocak - 30 Haziran 2022 dönem içerisinde geçerli olacak artış oranı ise yüzde 5'ten yüzde 7,5 oranına yükseltilecek.
- 22.01.2022 15:28
- Güncelleme: 22.01.2022 15:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile kamu çalışanı memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan ek zam, Resmi Gazete’de yayımlandı. Memur maaşlarında geçerli olacak olan yüzde 2,5 puanlık ek zammı ile en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira, oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla ek zam, 1 Ocak 2022 itibarı ile geçerli olacak.
BGC
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