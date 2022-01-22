Haberler / Gündem / Galerici Erkan Tayyar, 'Piyasada ki dalgalanmalar araç satışlarını durdurdu' Galerici Erkan Tayyar, 'Piyasada ki dalgalanmalar araç satışlarını durdurdu' PAYLAŞ 22.01.2022 15:23 Güncelleme: 22.01.2022 15:23 BGC Etiketler piyasa galeri kayseri son dakika HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Büyükkılıç: 'Birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir' AK Parti'den Melikgazi'nin 2021 yılı hizmetlerine büyük alkış Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkışa izin verilmiyor Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası’nda farklı seçim Yeni süt fiyatları açıklandı Kırmızı ete gelen zam, kışı dinlemedi Çok Okunanlar 1 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada 2 Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı 3 Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı 4 En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi 5 Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım 6 Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!) İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı Büyükşehir karla mücadeleye hazır DAHA FAZLA Çetin soğuklar sulama barajını dondurdu Özhaseki: “Milli irade düşmanlarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz” Ağabeyini öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis Memur ve emekliler için ek zam, yürürlüğe girdi Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor