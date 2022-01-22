Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de yoğun kar yağışının beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

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  • 22.01.2022 15:02
  • Güncelleme: 22.01.2022 15:18
Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’de yoğun kar yağışının beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu şekilde:

"Kuvvetli (10-20 cm ) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel risklere (ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."

İHA

Kayseri Gündem
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