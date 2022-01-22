Büyükkılıç: 'Birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç, 30 büyükşehir içerisinde yüzde 60 yatırım ile Kayseri'nin birinci olduğunu hatırlatarak, 'İşte AK Parti'nin, cumhur ittifakının farkı burada. Birliğimiz beraberliğimiz bereketimizdir' dedi.

PAYLAŞ
  • 22.01.2022 14:35
  • Güncelleme: 22.01.2022 15:19
Büyükkılıç: 'Birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı’nın Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, 30 büyükşehir içerisinde yüzde 60 yatırım ile Kayseri’nin birinci olduğunu hatırlatarak, “İşte AK Parti’nin, cumhur ittifakının farkı burada. Birliğimiz beraberliğimiz; bereketimizdir” dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, kadın kolları, gençlik kolları üyeleri katıldı.

Programda Büyükşehir Belediyesi’nin 2021’deki faaliyetlerini ve projelerini anlattığı video izletildi.

‘GENÇLİK SENİNLE GURUR DUYUYOR’ SLOGANLARI İLE KÜRSÜYE ÇAĞRILDI

Şehrin ağabeyi diye nitelendirilen ve ‘En büyük Başkan Memduh Başkan’, ‘Gençlik seninle gurur duyuyor’ sloganları ile kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Değerli başkanımızı, kıymetli ekibini, siz teşkilatlarımızı tebrik ediyorum. Kayseri’miz bir başka güzel, Melikgazi’miz de adeta bu güzellikler içerisinde bir inci gibi, her bir ilçemiz ayrı güzel” dedi.

Programda faaliyetlerden, yatırımlardan bahsedildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir bağlamında 30 büyükşehir içerisinde yüzde 60 yatırım ile Kayseri’miz birinci oldu. Böyle bir anlayış içerisinde belediyecilik hizmetleri yapıyoruz. Büyükşehir’de el ele, kol kola, Kayseri’mizi aidiyet duygusu diye nitelendirdiğimiz, sahiplenme duygusuyla daha iyi bir konuma taşımak için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, 17-0 bir bereketi yaşıyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, Birliğin, beraberliğin bereketini yaşadıklarını vurgulayarak, “İşte AK Parti’nin, cumhur ittifakının farkı burada. Birliğimiz, beraberliğimiz bereketimizdir. Bunu korumak için de hepimizin gayret göstermesi gerekir. 2022’de daha fazla yatırımlarla sizleri buluşturmak ümidiyle, saygılar, sevgiler sunuyorum.

Başkan Büyükkılıç, program kapsamında Melikgazi Belediye Başkanı, Mustafa Palancıoğlu’nun 2021’deki hizmetlerini anlattığı sunumu da dinleyerek, Başkan Palancıoğlu’nu ve tüm ekibini tebrik etti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor

AK Parti'den Melikgazi'nin 2021 yılı hizmetlerine büyük alkış

AK Parti'den Melikgazi'nin 2021 yılı hizmetlerine büyük alkış

Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkışa izin verilmiyor

Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkışa izin verilmiyor

Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası'nda farklı seçim

Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası’nda farklı seçim

Yeni süt fiyatları açıklandı

Yeni süt fiyatları açıklandı

Kırmızı ete gelen zam, kışı dinlemedi

Kırmızı ete gelen zam, kışı dinlemedi

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Büyükşehir karla mücadeleye hazır

Büyükşehir karla mücadeleye hazır

DAHA FAZLA
Çetin soğuklar sulama barajını dondurdu

Çetin soğuklar sulama barajını dondurdu

Özhaseki: 'Milli irade düşmanlarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz'

Özhaseki: “Milli irade düşmanlarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz”

Ağabeyini öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ağabeyini öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis

Memur ve emekliler için ek zam, yürürlüğe girdi

Memur ve emekliler için ek zam, yürürlüğe girdi

Galerici Erkan Tayyar, 'Piyasada ki dalgalanmalar araç satışlarını durdurdu'

Galerici Erkan Tayyar, “Piyasada ki dalgalanmalar araç satışlarını durdurdu”